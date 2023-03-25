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「抓不到狒狒」怎不找寵物溝通師？　原因曝光了

▲▼ 最新狒狒蹤跡 。（圖／翻攝臉書我是富岡人）

▲狒狒在富岡民宅外悠哉爬牆！（圖／翻攝臉書我是富岡人）

網搜小組／劉維榛報導

在桃園四處「耍狒」的東非狒狒，在外遊蕩至少15天了，今（25）日牠最新足跡出沒在楊梅富岡民生街338巷，嘴裡甚至還叼著東西，疑似要往六福村的方向移動。對此，就有鄉民好奇拋問「為什麼不找寵物溝通師？」其他網友則笑歪曝關鍵，「要先提供正面清晰的照片」、「好像要有眼睛正面的照片」。

一名網友在PTT以「為什麼狒狒跑掉不找寵物溝通師」為標題發問，原PO直言，台灣明明一堆寵物溝通師或通靈師，如今東非狒狒亂竄引發全台關注，「怎麼這些寵物溝通師不出來發聲一下？來給自己打名氣啊？」

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▲▼ 東非狒狒跑到桃園台66線快速道路。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

▲至今仍抓不到東非狒狒。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

而版上有不少類似文章，網友紛紛笑噴回應，「狒狒堅持逃跑，不願溝通啊」、「狒狒不是寵物」、「命理師能幫狒狒算八字嗎」、「特別難難溝通...連線效率很差，我只能隱約掌握牠在北台灣流竄，其餘資訊請付費解鎖」、「因為狒狒他沒有主人不算寵物」。

由於狒狒神速亂竄，至今沒人清楚見過牠的正臉，就有網友突破盲點回應，「要先提供正面清晰的照片」、「狒狒被捕之後就一堆寵物溝通師出來了」、「照理來說應該可以，但要知道牠的名字」、「好像要有眼睛正面的照片」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友笑爛了。（圖／翻攝PTT）

目前最新足跡顯示，今日一早有消息傳出，狒狒已從昨天的新屋地區跑到楊梅富岡運動公園附近，根據狒狒近日的動線，似有往南方向，就是往新竹關西六福村主題樂園方向移動的跡象。

而稍早又有最新畫面傳出，狒狒出沒在楊梅富岡民生街338巷附近，從民宅外監視器畫面可以看到，狒狒還在民宅外悠哉爬牆，嘴裡甚至還叼著東西，最後又排下民宅離去，而目前動保處人員已前往誘捕，也呼籲民眾緊閉門窗，注意安全。

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