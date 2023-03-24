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獨／處理重大學倫辦法現爭議　台大：最快6月通過「下學期實施」

▲▼林智堅與鄭文燦的台大論文皆被認定抄襲，指導教授皆為陳明通。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

▲因應類似林智堅與鄭文燦因抄襲被撤銷國發所學位案件，台大已研擬出辦法，最快下學期實施。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

針對去年台大國發所接連爆發兩起論文抄襲被撤銷學位案，台大教務處研擬兩個精進論文品質辦法，但日前教務會議上卻未通過，台大坦承，校內對於處理學倫應有相關辦法具高度共識，但因影響層面太廣，執行細節與標準看法上有些落差，例如學生在三年內有二件（含）以上違反學倫情節重大遭撤銷學位，校方得成立論文訪視委員會進行訪查，與會者有人覺得太寬鬆，也有人覺得太嚴格，所以決定做更多溝通跟協調，預計下一次、也就是6月教務會議可以通過，下學期就會實施。

台大國發所去年接連爆發前新竹市長林智堅、前桃園縣長鄭文燦等兩起論文抄襲被撤銷學位案件，台大校長陳文章在今年一月上任時曾表示，將會訂立檢核標準，而台大也在三月中旬的教務會議上提出「台大精進學位論文品質實施辦法草案」與「台大精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法草案」，但最後卻因沒有共識，未通過上路兩個辦法。

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台大教務長王泓仁證實，教務處的確提出兩個辦法草案，顯示校內對於學倫案件，應有一個系統整合的辦法來處理是有高度共識，但與會者對於如何去做，在執行細節上看法有些落差，因為這個辦法通過後，影響範圍很大，所以要格外謹慎，最後決定要做更多溝通跟協調，等待下次、六月份教務會議再討論，若辦法通過，下學期就可以實施。

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大內部對精進學位論文品質辦法仍有不同意見。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

王泓仁舉例說，像是在精進學位論文品質辦法中，原先訂立成立精進學位論文訪視委員會的標準，條件是有學生在三年內出現二件（含）以上違反學倫情節重大遭撤銷學位，但有的人認為三年內兩件條件太寬鬆，有的人則認為這樣太嚴格，所以要去了解為何有人覺得太寬鬆或太嚴格，加上訪視結果牽涉到系所合併與參考，還有專任老師可指導研究生人數限制，影響層面太廣，現在尚未定論，要等到下次教務會議再討論。

外傳這次教務會議未通過辦法，主因也是牽涉到是否溯及既往的問題，也就是國發所成為第一個處理對象，王泓仁強調，訂立這兩個辦法，不是特別針對某些系所，所以辦法都是實施後才生效，台大會依照法規精神來做，把握不溯及既往原則，已經處理完案子不會納入，要是辦法通過後，國發所案子還沒結束就會適用，若已經告一段落就不會適用。

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關鍵字：

台大論文抄襲國發所學倫教務會議陳明通

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