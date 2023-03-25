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捐血中心鬧荒血　屏東有線電視+記者公會辦捐血送愛心

▲屏東有線電視和記者公會辦捐血活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東有線電視和記者公會辦捐血活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

醫院用血量增高，各地血液庫存量告急，高雄捐血中心指出，高屏澎東地區，尤其以A型、O型血液量偏低，不足安全距離的8-10天庫存。屏東有線電視業者結合屏東縣新聞記者公會獲悉，為紓解血荒，接連在東港鎮、屏東市舉辦兩場捐血公益活動，吸引許多民眾挽袖捐血獻愛心，共募得283袋熱血。

▲屏東有線電視和記者公會辦捐血活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東有線電視和記者公會辦捐血活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東有線電視業者(觀昇、屏南有線電視)攜手屏東縣新聞記者公會，於3月間舉辦兩場捐血活動，吸引許多熱血民眾響應。

東港鎮民林先生說自己是捐血常客，會定期捐血，不僅能幫助急需醫療用血的人，捐血可促進新陳代謝，更利於健康。

▲屏東有線電視和記者公會辦捐血活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

而到屏東市捐血站捐血的民眾徐女士則說，捐血已成固定習慣，透過捐輸血液助人做好事，心情覺得很快樂，不知不覺成為捐血一族已有11年時間，未來將會持續下去。

屏東有線電視業者為感謝捐血人的愛心，捐血滿250cc者，致贈1份3公斤白米；捐血500cc者2份3公斤白米，兩場募血活動共募得283袋熱血。

高雄捐血中心企劃課鐘詠松表示，疫情期間醫院降載，用血量較低，疫情穩定解除降載後，疫情期間暫停的手術重新排程，患者回流醫院用血量增加，捐血量跟不上用血量，血液庫存量吃緊，各血型的血液庫存量大多偏低，南部地區以A型、O型血最為欠缺。

捐血中心感謝屏東有線電視業者與屏東縣新聞記者公會發揮媒體影響力，號召民眾捐血送愛，能適時挹注血液庫存量。也強調醫療用血無法等待，連動影響就醫品質，鼓勵民眾加入定期捐血救命行列，一同奉獻熱血與愛心，讓溫暖關懷持續傳遞。

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