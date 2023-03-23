挽袖救血荒、入會消費解蛋荒　東森廣場捐血活動助人助己

▲東森購物號召員工挽袖捐血，今(3/23)日在中和東森廣場與台北捐血中心合辦「東森捐愛，熱血常在」活動。(圖東森購物提供，下同)

消費中心／新北報導

全台不僅有蛋荒，也有血荒！三年多以來，受疫情及天候影響，民眾捐血行動大幅降低，造成全台血庫大缺血，東森集團旗下的東森購物號召員工挽袖捐血，今(3/23)日在中和總部廣場與台北捐血中心合辦「東森捐愛，熱血常在」活動，有近百位員工響應號召，一天之內捐出133袋熱血。現場同時舉辦加入東森廣場會員或消費滿500元就送5顆雞蛋活動，做愛心助人也能助己。



根據捐血中心資訊顯示，3月初全台庫存血液都已瀕臨斷頭邊緣，經過社會各企業團體積極發動捐血活動，目前血荒暫解，血液庫存回到安全值，但仍鼓勵民眾養成捐血習慣，捐血不但可以救人一命，亦可控制自己的健康狀況，控制血壓，方可促進血液的新陳代謝。

▲▼東森購物總經理彭鴻珷(上圖)、東森新零售總經理紀坤傑(下圖)均響應捐血做公益。





東森購物總經理彭鴻珷表示「別人做生意，東森做公益」，本於善盡企業社會責任，公司每年都會舉辦2~4次捐血活動，希望透過這樣的方式，鼓勵更多人加入捐血行列，為社會盡一份心力。只要捐血成功，東森購物除了致贈小禮物，現場還舉辦了花車特賣活動，讓民眾在捐血之餘，也能享受購物的樂趣。活動中，只要加入東森廣場會員，或是消費滿500元，就能換取5顆雞蛋，讓民眾感受到企業對於公益的支持和鼓勵。



透過捐血活動，東森購物向社會傳遞了愛與正能量，也向全體員工展現了企業的社會責任。在未來，東森購物也將繼續舉辦多項公益活動，帶動更多人參與公益，讓愛心不斷發揮，熱血常在。

▼東森購物除了舉辦捐血活動，現場還舉辦了花車特賣活動。

