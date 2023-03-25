　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶攻疫後復甦！華航A321neo新機執飛亞洲　首創「兒童飛行地圖」

▲▼華航全新引進A321neo客機全艙等採4K高畫質螢幕，首創「兒童飛行地圖」。（圖／華航）

▲華航全新引進A321neo客機全艙等採4K高畫質螢幕，首創「兒童飛行地圖」。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

疫後國際旅遊復甦，東北亞、東南亞旅客湧現最明顯，華航表示，全新引進A321neo客機為區域航線主力機種，全艙等採4K高畫質螢幕，首創「兒童飛行地圖」，目前派飛桃園出發到宿霧、清邁，以及高雄飛往東京、大阪等熱門航點外，3月26日起復飛每周4班桃園-釜山、4月起桃園-金邊增班，都將以A321neo執飛。

華航自2021年11月起引進新世代環保客機A321neo，目前已交機10架，其中有2架派駐高雄服務旅客，預計至2026年交付總架數達25架。除釜山、金邊等航點，桃園飛往峴港、廣島、高松、檳城、仰光、帛琉，3月28日起增班的桃園-曼谷CI837/CI838，以及高雄到首爾等航線都是以 A321neo 執飛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航表示，A321neo客艙設計領先國內業界，全艙等採4K高畫質螢幕，經濟艙螢幕13.3吋亦是最大；不論是豪華商務艙或經濟艙，每個座位皆配有專屬的AVOD影音隨選機上娛樂系統及個人電視多點式觸控螢幕，也可利用智慧遙控功能，連線操作個人手機與藍牙耳機；機上娛樂系統支援子母畫面功能，旅客可同步開啟餐飲資訊、飛行地圖等服務，享受絢麗精彩的空中影音。

▲▼華航全新引進A321neo客機全艙等採4K高畫質螢幕，首創「兒童飛行地圖」。（圖／華航）

▲華航全新引進A321neo客機全艙等採4K高畫質螢幕。（圖／華航）

另外華航A321neo也是國內首家提供「兒童飛行地圖」的航空業者，華航表示，「兒童飛行地圖」裡頭共有83個國家的代表動物，如大家耳熟能詳的台灣黑熊、紐西蘭國鳥鷸鴕、黃眼企鵝等，旅客可藉由地圖上各種代表性動物和小朋友互動。

看好航空市場逐漸復甦，華航表示，客運航班數持續增加，並持續視市場需求調整增班。以東北亞而言，總計台灣出發每周將有約150班往返日韓；兩岸航線3月26日起陸續復飛桃園-深圳及廣州，4月20日恢復高雄-深圳航班。

長程航線部分，桃園-羅馬自3月26日起復飛，每周提供3班往返服務，7月18日則開航布拉格；北美地區包括安大略、紐約等持續增班。華航表示，將持續依照旅運需求規劃航班，衝刺疫後海外旅遊商機。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／日劇男神宣布閃婚！　老婆是超人氣美女主播
潑汽油縱火燒「洗澡女兒」！　惡父下場曝
最辣議員也病！16萬人狂拉肚子　醫點2行為：容易中
20年回憶再見！　東區「京星港式飲茶Part2」熄燈
獨／高中生燦笑模樣曝　練琴喊「我要彈到很棒很棒」
去年才買房！他搭「升息列車」哭了　專家3招顧荷包
ET民調藍綠對決！他小贏2百分點　「柯粉」成關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一圖看一周降雨分布！連3天全台炸春雨　「2地防猛烈雨彈雷電」

首例！招攬代寫論文罰70萬被法院撤銷　教育部：已修法堵漏洞

搶攻疫後復甦！華航A321neo新機執飛亞洲　首創「兒童飛行地圖」

大甲媽祖過火有保庇新光人壽「包」好運　九天八夜遶境60週年花車一路伴

沒品男搶走「到手棒球」她氣發文　一看帳號全歪樓：挺美眉！

「約泡金主」討170萬贊助？曾格爾曬對話紀錄5點澄清：是報復我嗎

高中生被師長逼死！他嘆「學校是畸形小社會」：別養出聽話的小孩

甩行人地獄！交部發函地方先拚安全改善　「騎樓留1.5M人行空間」

好市多傳家寶級神物「她花3年才用完」　3千人狂刷恭喜

一周內灌2波春雨！專家曝有望持續至4／14　「4月中後恐乾渴1個月」

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

一圖看一周降雨分布！連3天全台炸春雨　「2地防猛烈雨彈雷電」

首例！招攬代寫論文罰70萬被法院撤銷　教育部：已修法堵漏洞

搶攻疫後復甦！華航A321neo新機執飛亞洲　首創「兒童飛行地圖」

大甲媽祖過火有保庇新光人壽「包」好運　九天八夜遶境60週年花車一路伴

沒品男搶走「到手棒球」她氣發文　一看帳號全歪樓：挺美眉！

「約泡金主」討170萬贊助？曾格爾曬對話紀錄5點澄清：是報復我嗎

高中生被師長逼死！他嘆「學校是畸形小社會」：別養出聽話的小孩

甩行人地獄！交部發函地方先拚安全改善　「騎樓留1.5M人行空間」

好市多傳家寶級神物「她花3年才用完」　3千人狂刷恭喜

一周內灌2波春雨！專家曝有望持續至4／14　「4月中後恐乾渴1個月」

戴資穎連秀4種華麗「必殺技」　入選全英賽最佳殺球

華航7月開飛布拉格！可樂推首航團　每人7萬8到奧捷玩10天

張育成向紅襪報到！首日未出賽　還有4場熱身賽證明狀況

快訊／碰！高雄男「5樓墜下」　以為爆炸...鄰居嚇：屋頂有一顆頭

快訊／日劇男神宣布閃婚！　老婆是超人氣美女主播「親筆畫夫妻倆」放閃

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

一圖看一周降雨分布！連3天全台炸春雨　「2地防猛烈雨彈雷電」

公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床　只為深入左派組織

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

生活熱門新聞

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會286字回應了

研發幸福嘉義米博士吳永培巡田猝逝

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

面試要摘口罩！妹子聽主管「這3字」氣炸

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

高中生遭6師長霸凌亡　律師曝3狀況

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

更多熱門

相關新聞

華航與雄獅旅行社合作的熊本包機，今(23)日上午10:40分左右飛抵熊本，成為熊本新航廈迎來的首個國際航班，當地觀光旅遊業與縣廳在熊本熊帶領下盛大歡迎疫後首批直飛抵達的台灣旅客，由台北市進出口公會(IEAT)組成的投資考察團，也是該航班貴賓。

國際旅遊起飛！桃機準點率不到7成　楊偉甫：3月提升逾8成

國際旅遊起飛！桃機準點率不到7成　楊偉甫：3月提升逾8成

華航7月中開闢台北－布拉格航線　來回票27160元起

華航7月中開闢台北－布拉格航線　來回票27160元起

華航開航布拉格航線！7/18首航　機票超殺「來回27160元起」

華航開航布拉格航線！7/18首航　機票超殺「來回27160元起」

國籍航空復飛兩岸計畫出爐　10航點先飛「廣州、深圳、杭州」

國籍航空復飛兩岸計畫出爐　10航點先飛「廣州、深圳、杭州」

關鍵字：

華航A321neo兒童飛行地圖

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

AV女優拍片「突大量血崩」！　

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會286字回應了

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面