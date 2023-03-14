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華航開航布拉格航線！7／18首航　機票超殺「來回27160元起」

▲▼華航布拉格航線將以新世代越洋航線主力機種 A350客機直飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。（圖／華航）

▲華航布拉格航線以新世代A350客機直飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

歐洲再添新直飛航點，華航今(14)日宣布開闢台北往返布拉格直飛航線，自7月18日以A350客機執飛，每周提2個往返班次，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司，為慶祝開航，華航也推出經濟艙來回機票最低2萬7160元起，會員最高享2倍哩程。

華航台北-布拉格航線7月18日開航，每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格CI067於晚間23：20自桃園機場起飛，當地時間隔天上午07：10抵達，飛行時間約13小時50分；回程布拉格飛往台北CI068則於上午11：05起飛，台灣時間隔天上午05：35抵達，飛行時間約12小時30分，由華航新世代越洋航線主力機種A350客機直飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。

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為慶祝歐洲全新航點布拉格開航，華航也宣布推出超殺機票，經濟艙來回機票最低2萬7160元起(未稅)；9月底前搭乘台灣往返布拉格航班，晶鑽卡會員可獲得2倍哩程、翡翠卡會員可獲得1.5倍哩程、金卡會員則可獲得1.2倍哩程回饋。

▲▼華航將於7月18日起開航布拉格航線，每周提供兩班往返服務。（圖／華航）

▲華航將於7月18日起開航布拉格航線，每周提供兩班往返服務。（圖／華航）

另華夏會員哩程折抵票款Miles and Cash全航線擴大適用範圍，長程航線每航段折抵上限提高至豪華商務艙8000元、豪華經濟艙7000元、經濟艙則提高至6000元；短程航線每航段折抵上限則提高至商務艙2000元、豪華經濟艙1500元、經濟艙則提高至1200元。

華航表示，看好疫後旅遊復甦，近年來赴歐旅客日益漸增，其中又以東歐市場成長最為快速，放眼亞太不論是商務或旅遊需求皆穩定上升，深具市場開發潛力，也將持續爭取轉機客源。目前華航台北－維也納每周飛航四個班次，台北－布拉格則自7月18日起每周飛航2個班次，屆時東歐航班將達每周6班，提供旅客維也納、布拉格雙航點進出的便捷選擇，彈性安排奧地利及捷克等周邊行程。

深耕歐洲市場，華航今年再插旗第6個全新航點布拉格，目前歐洲航點包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、義大利羅馬及奧地利維也納，每周提供近30個飛往歐洲航班，為台灣直飛歐洲航點最多航空公司。

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