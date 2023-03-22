國際旅遊起飛！桃機準點率不到7成　楊偉甫：3月提升逾8成

▲桃機董事長楊偉甫(中)說明準點率。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國際旅遊起飛，不過立委李昆澤公布桃機國際航線準點率，今年1月僅69.44%，質疑歡迎國際旅客來台，但準點率卻不到7成。桃園機場公司董事長楊偉甫則表示，準點率受天候、俄烏戰爭繞道、地面作業等影響，3月準點率將可提升到8成。

國境開放，台灣今年力拼600萬國際旅客來台，立委李昆澤今(22日)在立法院交通委員會質詢時表示，桃園機場國際航線今年1月準點率僅69.44%，其中國籍航空65.54%，華航準點率68.68%、長榮準點率52.53%、星宇航空準點率77.95%，外籍航空準點率78.56%，且松山機場和小港機場準點率可到97%，我們歡迎國際旅客來台，但準點率不到7成，很難看，要求加強準點率。

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桃園機場公司董事長楊偉甫表示，準點率受到天候、俄烏戰爭航線繞道，以及地面作業等影響，很多國際航線飛行時間比較長，舉例北美季風盛行，阻力比較大，每年11月、12月到1月準點率比較差。

楊偉甫表示，經平台分析後，對誤點發生原因、每家航空公司原因狀況等，都會一起討論提升準點率，今年2月準點率已提高到7成多，目標今年3月準點率要達到8成。