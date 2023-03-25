　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒從軍回家拚升等考！洗澡被潑汽油縱火險沒命　惡父下場曝

▲▼縱火燒女兒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄一名父親趁女兒洗澡竟潑汽油縱火遭判刑。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名65歲男子「阿強」(化名)，長期與老婆、女兒感情不睦，經常家暴，女兒於是考取職業軍人想遠離父親，孰料去年10月間，女兒在家中念書拚軍中的升等考試時，阿強竟罵女兒「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」，女兒不理他跑去洗澡，他竟對著浴室潑汽油縱火，想燒死女兒，所幸女兒機警逃出，檢方依殺人未遂罪嫌將阿強起訴，法院審理後，判處阿強徒刑5年10月。可上訴。

檢方調查指出，阿強因為脾氣暴躁，經常酒後就動手動腳，和妻子、女兒長期關係疏離，前年2月，阿強的妻子和女兒就向法院申請保護令獲准，期限1年，去年2月更獲准延長2年。

去年10月2日凌晨1時許，阿強見女兒在家裡念書，竟罵她「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」，習以為常的女兒不理他，轉身進入浴室洗澡，他氣不過，竟拿出汽油潑灑在浴室門和地板上，點火想燒死女兒。

火勢迅速蔓延，正在洗澡的女兒驚嚇之餘，奪門而出，幸運只受到輕微燒燙傷和嗆傷，而火勢也被警、消撲滅，但母、女兩人這次不忍了，氣得報警抓了阿強。阿強偵訊時坦承犯行，但辯稱是把汽油潑在客廳，不是潑浴室，警方訊後依殺人未遂罪嫌移送，複訊後被檢方聲請羈押獲准，檢察官偵查後依殺人未遂罪將他起訴，移審法院後裁定繼續收押。

法院審理時，阿強仍辯稱只是一時氣憤，沒有殺人的犯意，但法官審酌他和女兒關係不睦，多次曾揚言要殺死女兒，因此這只是他卸責之詞，因此仍依殺人未遂罪判處他徒刑5年10月，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年，全案可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／日劇男神宣布閃婚！　老婆是超人氣美女主播
潑汽油縱火燒「洗澡女兒」！　惡父下場曝
最辣議員也病！16萬人狂拉肚子　醫點2行為：容易中
20年回憶再見！　東區「京星港式飲茶Part2」熄燈
獨／高中生燦笑模樣曝　練琴喊「我要彈到很棒很棒」
去年才買房！他搭「升息列車」哭了　專家3招顧荷包
ET民調藍綠對決！他小贏2百分點　「柯粉」成關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／碰！高雄男「5樓墜下」　以為爆炸...鄰居嚇：屋頂有一顆頭

300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

警察夫包養報案女「1月只給6千還賴帳」　妻看爆料社團崩潰怒吉

最窄僅1m！高雄奇觀「紙片屋」瘦身原因曝　屋主：3房2衛可住人

女兒從軍回家拚升等考！洗澡被潑汽油縱火險沒命　惡父下場曝

賓士男嗨歌喝通宵...闖紅燈撞酒行　鐵門全毀「屋內洋酒碎滿地」

獨／通過消防特考卻因「1指」被刷退　他怒告再被「1頓號」打敗

偷車賊撞騎士倒地受傷！他下車丟1千元就落跑　法官判囚8月

獨／霸凌輕生高中生...兒時燦笑模樣曝　練琴甜喊：要彈到很棒很棒

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

快訊／碰！高雄男「5樓墜下」　以為爆炸...鄰居嚇：屋頂有一顆頭

300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

警察夫包養報案女「1月只給6千還賴帳」　妻看爆料社團崩潰怒吉

最窄僅1m！高雄奇觀「紙片屋」瘦身原因曝　屋主：3房2衛可住人

女兒從軍回家拚升等考！洗澡被潑汽油縱火險沒命　惡父下場曝

賓士男嗨歌喝通宵...闖紅燈撞酒行　鐵門全毀「屋內洋酒碎滿地」

獨／通過消防特考卻因「1指」被刷退　他怒告再被「1頓號」打敗

偷車賊撞騎士倒地受傷！他下車丟1千元就落跑　法官判囚8月

獨／霸凌輕生高中生...兒時燦笑模樣曝　練琴甜喊：要彈到很棒很棒

戴資穎連秀4種華麗「必殺技」　入選全英賽最佳殺球

華航7月開飛布拉格！可樂推首航團　每人7萬8到奧捷玩10天

張育成向紅襪報到！首日未出賽　還有4場熱身賽證明狀況

快訊／碰！高雄男「5樓墜下」　以為爆炸...鄰居嚇：屋頂有一顆頭

快訊／日劇男神宣布閃婚！　老婆是超人氣美女主播「親筆畫夫妻倆」放閃

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

一圖看一周降雨分布！連3天全台炸春雨　「2地防猛烈雨彈雷電」

公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床　只為深入左派組織

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

社會熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

快訊／轎車撞倒路燈…車頭爛9人送醫

朋友林森北玩槍被盤查　他嗆：我殺警的啦！

婦遭毒駕撞昏迷！2幼子哭：媽媽快醒

師長霸凌害死高中生7人調職　生：案發後就建議

蘆洲KTV深夜13人亂鬥　警開槍全部乖乖趴下

月寄25萬回家！越南妹賣淫兼販毒

孝女載母超市補貨　出門就被死神盯上雙亡

北市男噴錢加婚友社　相親39次都失敗怒告

即／台南東區火警　消防射水搶救中

更多熱門

相關新聞

不愛洗澡？40歲↑「飄老人味」原因曝光　2部位最濃郁

不愛洗澡？40歲↑「飄老人味」原因曝光　2部位最濃郁

體臭與飲食有關，研究顯示，常吃動物性蛋白質或脂質食物較易散發體臭，如果在老人家身上就形成老人臭。李幼華表示，肉類和起司等乳製品食物，含有動物性蛋白質，會導致皮脂腺分泌更為活躍，以致於有人說吃肉的人較易有體味，就是這個原因。

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

前空姐燒死丈夫今出獄！前夫家陷恐懼

前空姐燒死丈夫今出獄！前夫家陷恐懼

汪沙發睡翻　寵女爸讓位改坐地板

汪沙發睡翻　寵女爸讓位改坐地板

總被發現有洗澡！媽拍對比仍不懂

總被發現有洗澡！媽拍對比仍不懂

關鍵字：

女兒從軍拚升等惡父洗澡潑汽油縱火

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

AV女優拍片「突大量血崩」！　

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會286字回應了

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面