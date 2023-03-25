女兒從軍回家拚升等考！洗澡被潑汽油縱火險沒命　惡父下場曝

▲高雄一名父親趁女兒洗澡竟潑汽油縱火遭判刑。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名65歲男子「阿強」(化名)，長期與老婆、女兒感情不睦，經常家暴，女兒於是考取職業軍人想遠離父親，孰料去年10月間，女兒在家中念書拚軍中的升等考試時，阿強竟罵女兒「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」，女兒不理他跑去洗澡，他竟對著浴室潑汽油縱火，想燒死女兒，所幸女兒機警逃出，檢方依殺人未遂罪嫌將阿強起訴，法院審理後，判處阿強徒刑5年10月。可上訴。

檢方調查指出，阿強因為脾氣暴躁，經常酒後就動手動腳，和妻子、女兒長期關係疏離，前年2月，阿強的妻子和女兒就向法院申請保護令獲准，期限1年，去年2月更獲准延長2年。

去年10月2日凌晨1時許，阿強見女兒在家裡念書，竟罵她「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」，習以為常的女兒不理他，轉身進入浴室洗澡，他氣不過，竟拿出汽油潑灑在浴室門和地板上，點火想燒死女兒。

火勢迅速蔓延，正在洗澡的女兒驚嚇之餘，奪門而出，幸運只受到輕微燒燙傷和嗆傷，而火勢也被警、消撲滅，但母、女兩人這次不忍了，氣得報警抓了阿強。阿強偵訊時坦承犯行，但辯稱是把汽油潑在客廳，不是潑浴室，警方訊後依殺人未遂罪嫌移送，複訊後被檢方聲請羈押獲准，檢察官偵查後依殺人未遂罪將他起訴，移審法院後裁定繼續收押。

法院審理時，阿強仍辯稱只是一時氣憤，沒有殺人的犯意，但法官審酌他和女兒關係不睦，多次曾揚言要殺死女兒，因此這只是他卸責之詞，因此仍依殺人未遂罪判處他徒刑5年10月，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年，全案可上訴。