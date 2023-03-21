台中前空姐提油「燒死丈夫」！涉家暴今出獄　前夫家憂噩夢重演

▲李姓前空姐2021年提油燒夫，目前因涉家暴前婆婆案服刑，將於今（21日）期滿出獄。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、李女提供）

記者閔文昱／綜合報導

台中市豐原區一名李姓前空姐，2021年3月11日疑與丈夫發生口角，憤而提油縱火燒夫，導致丈夫全身80%二度灼傷，經搶救45天後仍宣告不治死亡。李女事後被依殺人罪判刑15年，不過，他因家暴前婆婆涉傷害罪服刑期滿，將在21日出獄，距離殺夫案三審定讞服刑還有一段時間，令前夫一家相當擔憂。

回顧這起案件，台中李姓前空姐與丈夫透過鸚鵡社團相識、相戀，交往5個月後隨即閃婚，不料李女事後在網路上控訴遭到公婆霸凌，甚至還被婆婆咬傷，而婆婆也反控媳婦李女動手，自己常常遭對方狠踹、賞巴掌、掐頸，還向警方聲請保護令。對於這起家暴案，雙方各說各話，一度成為羅生門。

▲李女指控遭婆婆咬傷。（圖／翻攝爆料公社二社）

不料，2021年3月11日清晨6時許，李女與丈夫楊男因故發生口角，竟憤而提油縱火燒夫，造成楊男全身80%二度灼傷，而李女自己則是全身45%二至三度灼傷，2人雙雙被送往醫院急救。起初楊男意識還算清楚，供稱自己睡到一半突然遭妻子叫醒，被逼下跪道歉，隨後還被縱火燒傷；而李女則反控，當時自己在屋內燒東西，汽油則是丈夫自己潑的。

警方調查，發現李女當天清晨5時許曾拿著塑膠空瓶到附近加油站扣買汽油，1個小時後即傳出火警，且消防局經火調鑑定後，判定本案是人為縱火。而楊男在送醫搶救45天後，仍因傷勢過於嚴重宣告不治死亡；李女事後被依殺人罪判刑15年，李女不服上訴，台中高分院雖撤銷原判決，但仍判處15年，目前案件上訴三審。

▲前空姐住家傳火警，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供）

然而，李女去年因家暴前婆婆被法院依家暴、傷害判刑6個月，收押直接服刑，刑期將於今年3月21日屆滿，而殺夫案三審還未定讞，也就是說李女自家暴傷害案服刑期滿出獄後，將享有幾年自由時間。為此，前夫家人也深感擔憂，害怕李女找上門讓噩夢重演。