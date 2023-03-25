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妹子試車「床上噁味狂飄一周」　他不敢交往！再遇2曖昧女竟一樣臭

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO遇到3名曖昧女，沒想到她們都有狐臭。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「遇過幾個曖昧的對象有狐臭...」一名男網友透露，曾與一名心儀妹子試車，不料激戰過程中，狂聞到對方的濃烈狐臭味，「味道在我床上整整一周還散不去」，嚇得原PO不敢再聯絡；後來又認識兩位妹子，同樣都有狐臭的問題，對此原PO不禁哀號「有認真考慮要適應狐臭味道？還是要堅持不妥協？」

一名30歲男網友在Dcard表示，遇過幾個曖昧對象，好巧不巧她們都有個共通點，「不知道怎麼回事？就那麼剛好...會遇到幾個女生是有狐臭。」第一位妹子是大學認識的，那一夜原PO把她帶回家試車，結果超崩潰，「狐臭味道真的很重！味道在我床上整整一周還散不去。」

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出社會後，原PO從聯誼會上認識一名護理師，約會相處都不錯，怎料某次開車出遊，不經意聞到對方也有狐臭味，讓原PO瞬間止步。儘管沒能交往，但原PO後來得知護理師遇到不錯的對象，也替她高興不已。

到了最近，原PO在交友APP認識新的妹子，對方屬於活潑可愛類型且喜歡運動，見面幾次頗有好感，兩人也開始有曖昧舉動。殊不知，某晚一起出去小酌，妹子穿了無袖小背心，原PO卻頻頻聞到異味，「雖然腋下滿乾淨的（她說她都有去做蜜蠟）...但無意間，我聞到了狐臭的味道！」

當下原PO在內心上演小劇場，「不會吧...難不成又要放掉了嗎？」對此，原PO也求問大家的看法，「有認真考慮要適應狐臭味道？還是要堅持不妥協？」

文章曝光後，網友則熱議，「根據你人生經歷推測，有沒有可能你就是特別容易被有狐臭的女生吸引？你就承認吧」、「不行的話，真的不要勉強」、「我也不行～我表哥跟表妹都有狐臭，我偶爾回去聞到真的受不了」。

也有苦主跟過來人分享，「狐臭真的困擾，大多是遺傳，我也是深受其害，一年多前做雷射手術，還後悔自己太晚去做，勸有狐臭的女生不要怕手術，現在我除了留太多汗偶爾有味道使用止汗劑外，其它都很好，連我媽都說讚」、「我的狐臭也很嚴重欸，夏天完全不敢穿無袖，止汗劑擦爆，幸好男友不嫌棄」。

腋下。（圖／記者李佳蓉攝）

▲妹子腋下散發狐臭味，讓原PO猶豫是否進一步交往。（示意圖 ／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

皮膚科醫師陳昱璁曾在粉專說明，根據研究指出，有狐臭的人「98%的耳垢都是濕的」，而這與基因有關；父母若一人有狐臭，子女就有50%機率會遺傳．若父母雙方都有，子女則有80%遺傳機率。

若有輕微狐臭的困擾，陳昱璁建議可先試試以下4種方法：

1. 保持腋下清爽：局部除毛、擦拭汗液、勤換衣服以維持清潔乾爽。

2. 止汗：使用止汗劑或口服藥物（需經醫師開立處方），不過維持時間短也無法根治。止汗劑中的鋁鹽是用來堵塞汗腺孔，熱天過度使用，會影響排汗調解體溫功能，造成中暑，應特別注意。

3. 抑制體味：體香膏含有抗菌、止汗效果，短期掩蓋體味，但皮膚可能會過敏，也要留意。

4. 注射肉毒桿菌素：利用肉毒桿菌素阻隔神經訊號傳遞，抑制出汗，效果大約可維持半年，因此可安排在初夏進行，讓整個夏季不再惱人。

但若狐臭症狀嚴重，就要考慮手術，如頂漿腺刮除術，適合較嚴重的狐臭患者，恢復期約2周，但效果有9成左右；若不敢接受手術，則可採微波止汗治療，此為非侵入性，效果持久但費用較高；或是進行雷射手術，利用雷射光纖釋放出熱能，燒灼頂漿腺。

不過陳昱璁提醒，手術治療狐臭雖有效，但可能會有些併發症，如腋神經叢損傷、術後疼痛、水腫、血腫、皮膚壞死和術後活動受限等，因此手術前務必要經過醫師審慎評估。

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