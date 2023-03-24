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交往9個月沒壞壞！他嘆「該走下去嗎」　網見1關鍵嗆：你是工具人

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO在女友身上花了60萬至70萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我該繼續跟她走下去嗎？」一名男網友發文表示，他和女友是遠距離戀愛，但對方卻不願公開關係，就連女友家人也不知道他的存在，「9個月了，只有牽手、抱抱」，這樣還要繼續交往嗎？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在臉書粉專「靠北女友2.0」上發文表示，他和女友是遠距離戀愛，兩人雖已交往9個月，但對方卻不公開兩人關係，「朋友、家人都不知道她交男朋友」。他無奈表示，雖然他在女友身上付出了60萬至70萬元，但兩人每次都為了「公開」、男生朋友而鬧得不可開交。

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「她要什麼我都給她！」原PO透露，兩人交往期間只有牽手、抱抱，完全沒有發生過關係，除此之外，女友「答應的事情都沒有做到」，因此他便開始思考雙方關係，「我該繼續跟她走下去嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛不留情面表示，「第一次看到ATM會說話」、「你只是個提款機」、「可以喔！很棒的盤子」、「ATM男」、「你只是個工具人，下一個會更好」、「盤子中的盤子」、「ATM的職責是什麼？你說說看」、「愛你的人不會這樣讓你花錢吧，要好好三思」、「她只是在利用你，要花你的錢而已，最好不要傻了」。不過也有網友質疑，一個月花約莫7萬元有點誇張，「這是創作文吧」。

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