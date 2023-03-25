暖警推輪椅男過馬路　網見「右邊停一排」51秒片掀熱議

有愛心的好警察~~ 由八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心發佈於 2023年3月23日 星期四

記者黃翊婷／綜合報導

台灣各種層出不窮的交通問題被外媒形容成「行人地獄」，近日一段影片在網路上掀起網友討論，只見高雄鳳山一名警察發現有一位身障民眾要過馬路，便上前協助推輪椅，結果畫面一轉，對面的騎樓下停了一整排機車，最終警察將男子帶到路邊，影片就此結束。

▲警察協助輪椅男子過馬路。（圖／翻攝自Facebook／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心，下同。）

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臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前公開分享一段影片，只見拍攝者23日晚間6時許騎車行經高雄市鳳山區維新路與光遠路口，畫面左側剛好有一名身障男子想要過馬路，警察見狀便上前幫忙推輪椅。

然而，隨著鏡頭轉向右側，騎樓下方停了一排機車，警察推著男子的輪椅，最終停在路邊，2人似乎進行了一小段交談，影片就此結束。

▲警察和男子在路邊交談。

網友們看完這段51秒的影片，紛紛留言大讚這名警察很有愛心，「這警察不錯」；就連粉專小編也在文章中說道，「有愛心的好警察」。不過，也有部分網友感嘆，騎樓下停了一排機車，雖然有預留通道，但對身障人士來說還是不太方便，「真是辛苦那位伯伯了，那邊完全沒有人行道。」

不過，為了洗刷「行人地獄」汙名，交通部已率先針對「不禮讓行人」的部分出招，自3月31日起汽車和大貨車行經斑馬線不禮讓行人，直接採最高罰責重罰3600元；另外，遇閃光紅燈未停車再開，機車罰1200元、小客車罰1500元、大車罰1800元。

警政署也表示，3月底將加大取締力道，除全台265處設有科技執法外，今年至少再增14處，希望能改善台灣的交通問題。