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獨／「高雄最賺酒店」換人！　BLACKPINK沒住...竟跟粉絲太瘋狂有關

▲▼BLACKPINK發文感謝高雄歌迷。（圖／翻攝自Facebook／BLACKPINK）

▲BLACKPINK上周末於高雄開唱。（圖／翻攝自Facebook／BLACKPINK）

記者許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK上週旋風登台開唱，入住一晚要價超過25萬元的洲際酒店總統套房，先前就有粉絲「BLINK」瘋猜，四姝可能入住高雄萬豪酒店或高雄洲際酒店。而當時，BLACKPINK為何最終沒住進離世運主場館較近的萬豪酒店，根據《東森新媒體ETtoday》掌握，原因竟跟「BLINK」太瘋狂有關係。

BLACKPINK上周末(3/18、19)於世運主場館開唱，引起全台追星狂潮，先前就瘋傳四姝可能下榻高雄萬豪酒店或高雄洲際酒店，直到有粉絲拍到，疑似工作人員陸續搬行李到洲際酒店，幾乎才可證實傳言。雖然洲際酒店自始至終的回應都相當保守，第一時間並未證實入住，同時也否認內部設有隱藏房型，甚至四姝已旋風離台，酒店仍表示，保護客戶隱私，無法對外說明。

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▲▼高雄萬豪酒店。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲高雄萬豪酒店。（資料圖／高雄萬豪酒店提供）

同是國際型五星級酒店品牌，就有不少人好奇，為何BLACKPINK團隊沒選擇離演唱會場地較近的高雄萬豪酒店，據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，主要有2大原因。

當時國內外「BLINK」瘋傳，BALCKPINK將在高雄開演唱會，隨後，官方單位一公布消息，粉絲歌迷也不顧還沒開搶演唱會門票，先把當晚住宿地點解決再說。就有歌迷以買樂透心態，認為BLACKPINK下榻高雄萬豪酒店機率高，因此紛紛透過APP搶先訂房，希望能有機會近距離見到偶像一面，不到2個小時，700間房就秒殺一空。記者於演唱會前日查詢空房，也確實維持滿房狀態。

但讓BLINK最想不到的是，主辦單位隔一個禮拜才向萬豪酒店詢問房間，雖然一般酒店都會預留少數空房，但實際上，也沒有足夠空房能再接待BLACKPINK和工作人員，再加上飯店仍希望服務眾多一般旅客，因此與巨星無緣擦身而過。

▲▼高雄萬豪酒店。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲高雄萬豪酒店。（資料圖／高雄萬豪酒店提供）

根據交通部觀光局統計，甫開幕2周年的高雄萬豪酒店，以年營收12.9億元之姿，一舉拿下2022年高雄飯店營收王，而漢來大飯店則失去龍頭寶座，去年整年營收12.5億元，擠到第2名。第3名至第10名依序是義大皇家酒店、國賓大飯店、福華大飯店、晶英國際行館、寒軒大飯店、麗尊酒店、圓山大飯店、福容大飯店。

▲高雄萬豪酒店大廳。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄萬豪酒店大廳。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄萬豪酒店大廳 。（圖／記者許宥孺攝）

高雄萬豪酒店是目前南台灣量體最大的飯店，內部裝潢具十足現代感又氣派，大廳挑高視野寬闊，全館會議、宴會空間多達2577坪，成為近來商醫學界開會、品酒會、婚宴首選場地。不僅交通地理位置方便，且設施設備較為新穎齊全，其擁有高雄最多的700間客房，最小間客房甚至仍有14坪大，也是挾帶優勢原因之一。

另外，3、4月即將到高雄舉辦多場演唱會的五月天和張惠妹，過去也曾下榻高雄萬豪酒店總統套房、副總統套房，這次是否也會入住，酒店表示，不方便透露。

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