快訊／高雄「深坑」害女騎士慘摔　現場即刻開挖...禍首找到了

▲女騎士行經路口，突然摔進坑洞，機場斜插在路中央。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區今(24日)下午發生一起車禍，一名陳姓女騎士騎車騎到一半，路面突然出現坑洞，導致機車當場卡住、斜插在路中央，幸好女騎士只受輕微擦傷。市府養工處獲報後，立即派員到場進行開挖了解，發現是自來水公司接管破損，後續賠償及修復問題，由水公司接手。

這起事故發生在24日下午1點50分，警方獲報，前鎮區瑞隆路、崗山西街路口發生交通事故，巡邏警網抵達現場，發現一名陳姓女騎士右腳擦錯傷，不過沒有大礙。

警方調閱監視器，發現綠燈一亮，陳姓女騎士跟著一群騎士前行，先是有機車經過，但沒發生意外，沒想到女騎士一經過，路面突然往下陷，導致陳女機車卡在坑洞。

警方表示，凹陷坑洞長約90公分、寬約60公分、深度30公分，陳女無酒駕情事，後續相關肇責將送由交通大隊進行分析研判。現場事故車輛已移置，警方於現場擺放交通錐警戒提醒用路人。

養工處獲報後，第一時間立即啟動交通管制，同時通知挖管單位進行開挖，於下午4點50分發現，該處坑洞地基掏空下陷，釐清發生原因是自來水接管破損，後續相關賠償責任、修復事宜均交由自來水公司處理。

▲▼挖管單位進場後，發現是自來水接管破損。（圖／記者許宥孺翻攝）