最窄僅1m！高雄奇觀「紙片屋」瘦身原因曝　屋主：3房2衛可住人

▲高雄林園紙片屋，入口處最窄只有一米寬。（圖／民眾提供）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市林園區竟有一棟「紙片屋」！這棟透天厝，最窄處只有1公尺，成為附近奇觀，讓人不禁好奇，這到底有沒有住人？黃姓屋主表示，一家3大3小確實在這裡曾住過3年，目前則是寵物的家。

這棟住宅距林園溼地公園不遠，因此每每有遊客經過，都會被房屋的外觀吸引。這棟梯形住宅是2層樓的透天厝，最窄處只有1米，最寬也只有4米。

黃姓屋主表示，這棟房子是父親在30多年前建造，地坪約30坪，原本外觀就如正常住宅，當時還是3樓透天厝，但因溼地公園道路要拓寬，5年前就拆除部分建築，他認為留一塊地在那也是浪費，最後決定「路到哪，就拆到哪」，其他畸零部分，他是一步步整修，像現在面馬路方向有兩道鐵門，就是舊鐵門再裝回去。

▲屋主指出，一家六口曾住過紙片屋。（圖／民眾提供）

黃姓屋主指出，拆除後，現在只有2樓高，地坪只剩約10坪，最窄處約只有1米寬，當時那邊還是大門出入口，現在也是從前後小門進出，為了不浪費空間，當時是找朋友幫他做較陡峭的鐵梯，至少還可以方便上下樓。

「是可以住人的啦！」黃姓屋主強調，現在水電、2間衛浴設備仍可正常使用，認真計算的話，裡面至少有3間可睡覺的空間，當時房子拆完後，一家3大3小還是住在哪，雖然去年搬家，但目前是把寵物養在那。至於未來會規畫什麼用途？屋主只說，「目前沒有想租出去的意願」。