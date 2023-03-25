搶喝1元美式、拿鐵買1送1！　4大超商「補班咖啡優惠」懶人包

▲4大超商補班咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

今（25）日補班日別憂鬱！《ETtoday新聞雲》幫整理「4大超商咖啡優惠」，不僅有美式第2杯下殺1元喝，還有特濃拿鐵、抹茶拿鐵買1送1等一系列好康，趕緊揪同事來點小確幸。

●7-11

7-11今（25）日、明（26）日於全門祭出「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵（冰／熱）買1送1」、「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵（冰／熱）任選2杯88元」共2大好康；加碼至3月29日前於OPEN POINT APP行動隨時取推「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰贅沢八女抹茶拿鐵任選買4送2」、「CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買4送2」、「CITY CAFEx哈根達斯149元系列指定飲品每日限量任選買2送2（含抹茶紅豆拿鐵冰沙／莓好拿鐵冰沙／芒果覆盆子拿鐵冰沙）」。

●全家

全家今（25）日、明（26）日於全門市祭出「Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1」共2大優惠，且只要使用全盈+pay支付就可享有優惠；今日還則加碼在APP隨買跨店取同步推出1日限定「6杯大杯Let’s Café特濃美式下殺6折」，且不限冰熱、開放寄杯。

▲OK mart指定系列咖啡爽喝買2送1。

●萊爾富

萊爾富今（25）日、明（26）日於全門市祭出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵加1元多1杯」，等於單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元；另至3月26日前Hi-Life VIP APP整買零取也有「Hi Café特濃美式買7送5」、「Hi Café特濃拿鐵買7送4」，且冰熱任選，可兌換期限達3個月。

●OK mart

OK mart今（25）日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯莊園級濃厚系美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，不限冰熱。