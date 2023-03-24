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大陸 大陸焦點 特派現場

乳房檢查一半醫生突開門！妹子裸上身「正對走廊」被看光

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲董女到醫院做檢查，沒想到檢查乳腺時，有醫師推門進入，導致她赤裸上身的模樣被走廊上的人看光。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

陝西省西安市的董姓女子9日與丈夫到醫院做孕前檢查，其中包含乳腺檢查的項目，沒想到突然有醫師推門進入，導致董女赤裸上身的模樣，全被走廊上的人看光，氣得她要求醫師公開道歉。對此，醫院則拒絕道歉，同時願意給予1,000元（人民幣，下同，約新台幣4,419元）的補償，希望事件能夠落幕。

綜合陸媒報導，董女9日跟丈夫一起到陝西中西醫藥大學第二附屬醫院做孕前檢查，整項流程中包含了乳腺檢查的部分。董女做完乳腺檢查後，身上沒有穿衣服，沒想到這時突然有醫師開門進入，導致氣流把遮蔽簾吹了起來，而她赤裸的模樣瞬間被看光。

▲▼女子到醫院做孕前檢查，其中有個項目是乳腺檢查，沒想到過程中竟有醫師開門進入。（圖／翻攝微博）

▲女子到醫院做孕前檢查，其中有個項目是乳腺檢查，沒想到過程中竟有醫師開門進入。（圖／翻攝微博）

除了進門的醫師，門外還有許多人站著等候，董女赤裸的上身、正對走廊的模樣，也被門外的人看得一清二楚，讓她感到相當憤怒。董女情緒激動，要求進門的醫師道歉，對方卻以「妳太傳統了」為由拒絕，讓她更加憤怒，「如果我生過孩子、我不傳統，就應該被人看嗎？」

對此，院方高層將患者、當事醫師叫到辦公室，原先希望能以300元（約新台幣1,325元）解決這件事情，但董女不接受，於是又將價碼提高到1,000元（約新台幣4,419元）。

▼董女檢查乳房時有醫師推門進入，導致她赤裸上身遭到圍觀。（圖／翻攝微博）

▲▼女子到醫院做孕前檢查，其中有個項目是乳腺檢查，沒想到過程中竟有醫師開門進入。（圖／翻攝微博）

不過，董女在協調的過程中，要求醫師道歉，院方卻完全沒有詢問當事人，直接拒絕這項提議，雙方協商因此陷入僵局。董女表示，自己的訴求就是希望醫師能夠真誠、公開地在醫院大廳向她道歉，而非給予補償、安撫，或是只在小房間內道歉。

對此，大陸網友感到十分憤怒，不斷出言斥責，「賠錢了事、拒絕道歉，就是對受害者的侮辱」、「醫院在這方面欠缺考慮」、「做錯了好好承認不行嗎？人家要求目前看起來也不過分」、「人有隱私和自尊的，醫院尊重一下吧…。」

 

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