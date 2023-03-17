為3萬元脫了！陽光鮮肉大街全裸拍寫真　結果拿不到錢還被起訴

▲男子答應3萬元在大街上拍裸照，結果拿不到錢還遭檢方起訴公然猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北一名蘇姓男子在網路徵求外拍裸男模特，張姓男子與對方談好3萬元，事後拍完照蘇男卻拒絕付錢，氣得提告詐欺。不過，警方發現2人竟是在公眾可見的大街上裸拍，追加公然猥褻罪函送法辦，最終詐欺部分因雙方和解予以不起分，而公然猥褻部分2人於今(17)日皆被檢方起訴。

蘇男於去年7、8月在網路上表示想拍攝陽光裸男生活照，但地點不在室內，而是在公開的大街上，徵求模特兒，對自己十分有自信的張男，看到訊息後主動聯絡，雙方約定好事後可獲得3萬元的拍攝報酬。

見面當晚，蘇、張先到新北新店某條小巷弄裡，張褪去衣褲擺出誘人姿勢，有時蘇也會穿著衣服入鏡，之後又改往公車總站拍攝，以公車當作背景。拍攝結束後蘇卻未依約給錢，張氣得報警指控詐欺。

然而，警方勘驗照片時，卻發現拍攝地點位於人人可見的公眾場所，因此除了將蘇以詐欺罪函送外，2人也同樣涉犯公然猥褻罪，雙雙函送法辦。

台北地檢署考量事後蘇與張就詐欺部分達成和解，予以不起訴，但公然猥褻部分罪證明確，於17日依法起訴，向法院聲請簡易判決處刑。