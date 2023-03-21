入住飯店41樓…小情侶「裸體開窗」赫見洗窗工人　淪櫥窗秀氣喊告

▲情侶入住41樓江景房，沒想到打開窗戶時竟有人在外擦玻璃。（圖／翻攝自康萊德酒店官網）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一名徐姓男子3月6日想跟女友浪漫一把，預訂了杭州康萊德酒店一晚1649元人民幣（約新臺幣7311元）的江景房，和女友一起入住。隔天一早，兩人想拉開窗簾看江景，竟發現41樓窗外有人在擦玻璃，尷尬的是此時他和女友都沒穿衣服，慘被對方直接看光。近日，徐男覺得隱私被侵犯，表示若協商無果，後續將對該酒店提告。

據《新民晚報》報導，3月6日，徐男通過易龍APP預訂了杭州康萊德酒店一晚1649元（人民幣，下同）的江景房，和女友一起入住。

第二天一早，兩人拉開窗簾看江景，卻發現41樓窗外有人在擦玻璃。尷尬的是，此時兩人都沒穿衣服。

徐男頓時覺得不好了，他怒轟，酒店房間裡面放了一個溫馨提示，寫的是「近期有搞玻璃衛生，在必要時候要把窗戶關起來」，但是他在入住的時候前台也沒有提醒，到底是哪段時間不能打開窗簾。

「我們本來當天要退房的，酒店說等他們消息再住兩天。結果這兩天時間，他們所謂的高層都沒出現，又叫我們付房費，多掏兩天這麼貴的冤枉錢」，徐男表示，自己現在的訴求是酒店出具書面道歉，以杜絕後續給其他客戶造成不良影響，其次他還要求退還住宿費用，賠償精神損失。

對此，酒店方面表示，對於發生這樣的事情感到抱歉，但清洗玻璃外牆的公司是由物業統一安排的，受樓層高度、天氣等因素影響，清洗時間會有調整，沒有辦法確定清洗時間，加之每一個客人作息時間不一樣，很難電話或按門鈴通知客人，所以已經在房間裡放置溫馨提示。

對此，杭州上城區文廣旅體局工作人員回應，只能說酒店在服務上有瑕疵，「觸犯隱私」從法律上說難界定取證。徐男表示，如果協商無果，後續將起訴該酒店。

新聞也迅速衝上微博熱搜。網友們議論紛紛，有人說，「自己不注意隱私保護，大白天不穿衣服拉窗簾，怪誰？」、「正經人誰光著屁股開窗簾啊」。還有網友對擦玻璃的師傅表示了同情，「你說啥時段適合清洗？任何時段都會有人睡覺，然後不穿衣服露了還要怪別人」。還有人說，工人和情侶都無辜，酒店應盡到告知的義務，「五星級酒店，一般會提前告知的」。