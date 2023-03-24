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「奪命人工淚液」釀3死！8人失明、4人摘除眼球　出現6症狀要小心

美國近期已至少出現有68人，使用人工淚液後感染綠膿桿菌事件，其中3例不幸死亡。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲美國近期已至少出現有68人，使用人工淚液後感染綠膿桿菌事件，其中3例不幸死亡。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今年2月初才傳出，一款由美商醫藥公司「EzriCare」生產的非處方人工淚液，出現汙染問題，被強制回收下架後，美國陸續傳出，有多款人工淚液感染綠膿桿菌的通報。根據美國疾管中心（CDC）本月21日所發布的最新聲明稿指出，目前全美共有16州、68人因使用汙染的眼藥水而受感染、並有3人因此喪命，呼籲使用EzriCare與Delsam Pharma兩家人工淚液相關產品的民眾，要注意眼睛是否出現不正常的分泌物。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）截至本月21日的統計，全美已有16州，累計68例的個案，因使用上述兩家業者出品的人工淚液，感染了綠膿桿菌，死亡個案累計已3例，另有8人失明、4人須接受手術摘除眼球。

美國CDC指出，感染病例使用的人工淚液品牌數至少超過10種，但發現使用EzriCare人工淚液而被感染的患者占最多。CDC提出示警呼籲，手邊若有這些出問題人工淚液的民眾，最好立即停用。

CDC提醒，如果曾用過EzriCare與Delsam Pharma出品人工淚液的民眾，務必注意眼睛是否出現像是黃、綠或無色分泌物，眼睛疼痛，眼睛或眼皮發紅，眼睛有異物感，眼睛變畏光，視野變模糊等變化，若有上述情形者，應儘速就醫。

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