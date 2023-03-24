世新「主持播報社」舉辦全國大賽　挖掘校園潛力主播新星

▲ 2021「我世新主播」大賽回響熱烈，來自全國的決賽學生與世新大學主持播報社合影。（圖／世新大學主持播報社提供）

生活中心／台北報導

為讓全國對主持播報有潛力、有熱忱的學生被看見，世新大學主持播報社持續辦理「我世新主播」主播大賽，今年擴大賽事規模，新增高中職組及提高獎金與獎項，更與東森新媒體《ETtoday新聞雲》、公廣集團《華視新聞》兩大媒體合作，提供全國高中職及大專院校學生一處展現主持播報技巧的亮眼舞台。

全國性主播大賽「我世新主播」大賽由世新大學主持播報社（Media Broadcast Club）的學生主辦，社團成員們不僅各個對新聞播報、節目主持展現高度興趣與專業，也多次整合校內外資源，自2018年起至今辦理第四次的全國性比賽。

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為強化產學交流，主持播報社積極與主流媒體接洽合作，今年更獲得跨領域的兩大媒體《華視新聞》與《ETtoday新聞雲》的支持。特別是因應數位媒體生態之轉變，台灣最大網路傳媒集團《ETtoday新聞雲》的加入更具意義，透過主播大賽企盼帶入網路媒體的主播經驗與不同媒介的播報視角，具體地為參與比賽的全國有志同學們產生正面影響；而兩大媒體的專業主播群也將受邀擔任評審，並讓參賽者進入新聞攝影棚實戰場域，直擊產業現況並近身觀摩學習。

本屆「我世新主播」大賽總召王秋涵很感謝《ETtoday新聞雲》及《華視新聞》兩大極具代表性的媒體參與指導，她更表示：傳承學長姊的歷屆經驗與克服過去疫情大流行的停擺，而數位媒體集團《ETtoday新聞雲》的加入更是如虎添翼。期盼今年可以廣邀更多對主播工作有興趣，想要站上舞台展現自己的優秀選手參與。她也鼓勵即將參賽的選手，透過比賽培養自信、專業，也能結交許多同儕競爭者，期間更能與業界主播們交流學習，獎項包括「主播經驗分享會」、「主播深度對談」、「攝影棚試播」等體驗，絕對是不能錯過的重要機會。

世新大學以「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」為教學宗旨，積極投入校園設備升級以及專業人才培育，近年相繼落成全媒體大樓、智能攝製基地、影音播客直播間，提供學生實際播報的場域氛圍，展現世新大學培育播報人才的決心。校方亦將全力支持學生社團舉辦的賽事，「2023世新大學全國性主播大賽【我世新主播】」報名將於4/2截止，詳情可至活動Facebook及Instagram粉絲專頁查詢。

▲ 「我世新主播」號召所有主播潛力新星同台競技。（圖／世新大學主持播報社提供）