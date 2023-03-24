台南與愛丁堡議長互遞意向書　黃偉哲：台蘇友好深化雙城交流

▲愛丁堡市議會議長Cammy Day率團拜訪台南，與台南市長黃偉哲互遞意向書，黃偉哲期盼雙方能進一步各方面合作，深化台南與蘇格蘭、愛丁堡的情誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



愛丁堡市議會議長Cammy Day率團訪台，24日首站拜訪台南，與台南市長黃偉哲互遞意向書，黃偉哲期盼雙方能進一步各方面合作，深化台南與蘇格蘭、愛丁堡的情誼。





黃偉哲表示，去年8月即與議長視訊會面，相談甚歡，非常開心能夠今日親自迎接訪團蒞臨。黃偉哲說，對台南醫療、教育、現代化有重大貢獻的馬雅各醫師、巴克禮牧師等人，即是來自蘇格蘭，借此機會，再次感謝蘇格蘭對台南的協助，也珍惜雙方難得的緣分。



黃偉哲指出，成功大學及愛丁堡大學簽署校級備忘錄，在教育上已有豐沛的合作成果，相當期待與議長及愛丁堡市合作，彼此在文化、科技產業、智慧城市及綠色能源等領域上有更多合作，造福兩市市民。





黃偉哲說，當前的世界局勢，已經是後冷戰時期以來，自由世界與威權世界對立情況相當高的時刻。台南由於具備台積電先進製程又已經量產的3奈米廠，可以說是自由世界最重要的堡壘。歡迎共享自由民主價值的世界各國好朋友們，一起投入相關產業的合作，讓自由與民主更深化。





Day議長表示，愛丁堡即將慶祝800年，同時也是一個展望未來的城市，希望未來兩市可以相互學習。並表示今天走訪了台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區、台南神學院、新樓醫院等，行程非常豐富，很期待品嚐台南美食，同時也希望邀請大家有機會到愛丁堡紀念馬雅各醫師。





黃偉哲市長與Day議長並在會議中交換了意向書，雙方誠摯表達想要繼續深化兩市合作關係的意願。黃偉哲市長也表示，台南市政府將寄送100套講述台英早期交流歷史的「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師」故事繪本到愛丁堡，盼透過繪本讓更多愛丁堡的孩子認識台南、台灣以及彼此的歷史交流淵源。