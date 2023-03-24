挑戰7連霸立委羅明才！　新北市議員劉哲彰登記初選盼世代交替

▲新北市議員劉哲彰登記初選。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市議員劉哲彰下午現身新北市黨部領表登記立委初選，要挑戰現任7連霸立委羅明才。劉哲彰表示，他主張第11選區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）要創造一加一大於二的力量，黨中央應該重視地方發展及接棒問題，資深立法委員應該進到不分區，年輕世代則來承接區域立委。

劉哲彰說，他思考很久，原本四年前就想參選，但是被勸退，這次也是掙扎了很久，希望可以創造1+1大於2的力量，羅明才是七連霸、也是最資深的立委，有資格去選不分區立委。

劉哲彰表示，中央應該思考怎麼快速讓年輕人接棒，不要都是老面孔，中央黨部沒發現選民結構一直在變化，中和原本是藍軍板塊，但是被翻盤，如今也認定新店是鐵票區，這樣思考是有問題的。他也呼籲中央正視這個問題，要趕快讓青年接棒，才有辦法創造更多機會，也能讓青年參與公共議題。

媒體問到，會不會被傳出藍軍不團結？劉哲彰表示，沒有團不團結的問題，黨內競爭是良性競爭，之後輸的人支持贏的人，就不構成分裂、不團結的問題，這是多慮的。

媒體追問，若侯友宜之後來協調呢？劉哲彰也說，已經決定要選就會參選到底，他主張大文山地區要創造一加一大於二的力量，資深立委可以進到不分區，區域立委由年輕的人來承接。

劉哲彰也透露，在領表登記前也有與立委、妹婿江啟臣通過電話，江啟臣表示，尊重他的決定，也會全力支持。