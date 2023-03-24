　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挑戰7連霸立委羅明才！　新北市議員劉哲彰登記初選盼世代交替

▲▼ 新北市議員劉哲彰登記初選 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市議員劉哲彰登記初選。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市議員劉哲彰下午現身新北市黨部領表登記立委初選，要挑戰現任7連霸立委羅明才。劉哲彰表示，他主張第11選區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）要創造一加一大於二的力量，黨中央應該重視地方發展及接棒問題，資深立法委員應該進到不分區，年輕世代則來承接區域立委。

劉哲彰說，他思考很久，原本四年前就想參選，但是被勸退，這次也是掙扎了很久，希望可以創造1+1大於2的力量，羅明才是七連霸、也是最資深的立委，有資格去選不分區立委。

劉哲彰表示，中央應該思考怎麼快速讓年輕人接棒，不要都是老面孔，中央黨部沒發現選民結構一直在變化，中和原本是藍軍板塊，但是被翻盤，如今也認定新店是鐵票區，這樣思考是有問題的。他也呼籲中央正視這個問題，要趕快讓青年接棒，才有辦法創造更多機會，也能讓青年參與公共議題。

媒體問到，會不會被傳出藍軍不團結？劉哲彰表示，沒有團不團結的問題，黨內競爭是良性競爭，之後輸的人支持贏的人，就不構成分裂、不團結的問題，這是多慮的。

媒體追問，若侯友宜之後來協調呢？劉哲彰也說，已經決定要選就會參選到底，他主張大文山地區要創造一加一大於二的力量，資深立委可以進到不分區，區域立委由年輕的人來承接。

劉哲彰也透露，在領表登記前也有與立委、妹婿江啟臣通過電話，江啟臣表示，尊重他的決定，也會全力支持。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
不停讓行人罰3600元　全台265處「科技執法」抓違規
狒狒性別曝光！直擊「屁股是紅的」　里長：牠正在發情期
逼死高中生「引爆學生怒火」　校方禁留言、關粉專
快訊／高鐵又有狀況！台中站道岔異常　列車延誤
快訊／狒狒突竄出大馬路！駕駛尖叫煞車　出沒國小附近
領6000元「5管道」！　ATM 4／10開放領現、郵局4／
快訊／高中生遭逼死　校長、主任教官等7人全數調職
《黑暗榮耀》水泥窒息戲親自上陣！　他7孔全是泥：不能拍第二次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

聲量大於何志偉卻沒加分？　數據曝王世堅「這點」恐成致命傷

大巨蛋年底完工啟用！蔣萬安訂目標　昨煙控測試月底鋪草皮

挑戰7連霸立委羅明才！　新北市議員劉哲彰登記初選盼世代交替

立院三讀普發現金預算　蔡英文：盡快落實照顧民眾的法案

謠傳上網登記領6000恐洩個資　鄭文燦闢謠：專案結束後即銷毀

馬英九大陸祭祖「向世界傳遞和平訊息」　陳以信：值得國人支持

移工地下匯兌淪詐騙集團肥羊　林楚茵喊話數發部：下架非法宣傳管道

「賴清德已成老鷹國民黨還在找母雞」？　張亞中：下架民進黨有盲點

民進黨不再禮讓趙正宇、蘇震清？　綠委：排黑條款一體適用

趙少康見侯友宜民調居末「煩到失眠」　憂喊：再拖下去繼續掉

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

聲量大於何志偉卻沒加分？　數據曝王世堅「這點」恐成致命傷

大巨蛋年底完工啟用！蔣萬安訂目標　昨煙控測試月底鋪草皮

挑戰7連霸立委羅明才！　新北市議員劉哲彰登記初選盼世代交替

立院三讀普發現金預算　蔡英文：盡快落實照顧民眾的法案

謠傳上網登記領6000恐洩個資　鄭文燦闢謠：專案結束後即銷毀

馬英九大陸祭祖「向世界傳遞和平訊息」　陳以信：值得國人支持

移工地下匯兌淪詐騙集團肥羊　林楚茵喊話數發部：下架非法宣傳管道

「賴清德已成老鷹國民黨還在找母雞」？　張亞中：下架民進黨有盲點

民進黨不再禮讓趙正宇、蘇震清？　綠委：排黑條款一體適用

趙少康見侯友宜民調居末「煩到失眠」　憂喊：再拖下去繼續掉

誰是演藝圈清流？　鄉民點名1人「真的難得」：曾偷偷捐百萬

聲量大於何志偉卻沒加分？　數據曝王世堅「這點」恐成致命傷

樂翻台東兒童節　Taitung Happy Fun星空電影院登場

不停讓行人！3／31起罰3600元　全台265處「科技執法」電眼抓違規

Global Mall屏東市母親節首波促銷　最高回饋18%＋點數加贈40倍

宏都拉斯認了「曾討600億援助」！　副外長：台灣未積極回應

波爾多示威者燒市政廳　英王查爾斯訪問受影響

狒狒性別曝光！直擊「屁股是紅的」　里長：牠正在發情期

世界名曲紅到日本！春季甲子園應援跳起「炸裂陳子豪」

2月失業率3.53％　創近23年同期新低

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

快訊／6千來了！普發現金預算案三讀通過　4月6日開始發放

侯友宜稱定位重於職位　她驚喊一刀亡

余天證實不選了！

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

央行「連5升」民眾叫苦　勞工紓困、就學、青年創業貸款不受影響

最新民調！侯友宜、郭台銘參戰2024　支持度都輸賴、柯

游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

徐巧芯被踢出7個群組　費鴻泰：我自創的群

侯友宜民調下跌　郭正亮曝「這兩動作」挽回

獨／陸軍航特部連2名中士未依規定站哨　「部長信箱」成獲爆料管道

蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出地址

大安區立委搶破頭！　苗博雅提「非藍大聯盟」翻轉深藍選區

別替我推薦了！謝長廷秀3證書　親回大法官爭議

侯友宜要選了？郭正亮斷言：靠2招擁抱支持者

更多熱門

相關新聞

徐欣瑩再戰立委！　喊話：身為「新竹女兒」這次必定挺身進國會

徐欣瑩再戰立委！　喊話：身為「新竹女兒」這次必定挺身進國會

國民黨前立委徐欣瑩24日在臉書發出參選聲明，表示自己過去在新竹從議員到立委一步一腳印地爭取各項建設資源、為鄉親發聲，身為新竹的女兒，這一次她必定要挺身而出， 再次進入國會， 為台灣的永續成長以及民眾的穩定生活，盡一份心力！

前立委梁牧養辱罵潘孟安　須登報道歉並賠180萬

前立委梁牧養辱罵潘孟安　須登報道歉並賠180萬

6月才徵召太晚了？　侯友宜：非常珍惜跟新北市民一起打拚

6月才徵召太晚了？　侯友宜：非常珍惜跟新北市民一起打拚

大安區立委搶破頭！　苗博雅提「非藍大聯盟」翻轉深藍選區

大安區立委搶破頭！　苗博雅提「非藍大聯盟」翻轉深藍選區

首度出手協調立委提名！　侯友宜：通力合作讓人民過好日子

首度出手協調立委提名！　侯友宜：通力合作讓人民過好日子

關鍵字：

立委羅明才新北市議員劉哲彰

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

響尾蛇林家正開季自請離隊

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

即／狒狒最新行蹤現身新屋　搜捕畫面曝光

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面