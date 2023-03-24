徐欣瑩再戰立委！　喊話：身為「新竹女兒」這次必定挺身進國會

▲徐欣瑩宣布參選立委。（圖／翻攝自徐欣瑩臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨前立委徐欣瑩24日在臉書發出參選聲明，表示自己過去在新竹從議員到立委一步一腳印地爭取各項建設資源、為鄉親發聲，身為新竹的女兒，這一次她必定要挺身而出， 再次進入國會， 為台灣的永續成長以及民眾的穩定生活，盡一份心力！

曾是第八屆全國最高票立委的徐欣瑩，這次再戰立委，她表示，新竹是台灣最純樸最溫暖的城市，也是最科技最國際的地方，她過去從議員到立委一步一腳印地為新竹爭取各項建設資源、為鄉親發聲、選民服務達數萬件，這樣的累積讓她深入地暸解地方需求以及民眾期待，並讓她有信心成為讓大家可以依靠信賴的立委，「我想為我的家鄉新竹，帶來更多積極的變化，很多鄉親好朋友們對欣瑩的期待及勸進，更是我下決心的重要關鍵。」

徐欣瑩提到，「專業」、「努力認真」、「全心全意服務」是她從政的理念；「聆聽您的聲音」、「捍衛您的權益」、「為您的需求發聲」是她堅持身為民意代表的責任。她強調，面對疫情後國際的局勢、兩岸的動盪以及新竹快速的變化，她身為新竹的女兒，這一次必定要挺身而出、再次進入國會， 為台灣的永續成長以及民眾的穩定生活，盡一份心力！