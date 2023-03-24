辱罵前縣長潘孟安官商勾結　前立委梁牧養須登報道歉並賠180萬

▲前屏東縣長潘孟安遭梁牧養辱罵而提起訴訟，最高法院判他勝訴確定。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前立委梁牧養，因獨力經營的馬術渡假村遭屏東縣府裁罰違規，梁牧養不滿，接連以發行《火大爆報》、宣傳車遊街、YouTube直播等方式，辱罵時任縣長的潘孟安官商勾結、貪污等。潘孟安起訴求償，一二審均判決梁牧養敗訴，須賠償180萬元及登報道歉。案經上訴，最高法院24日駁回上訴確定。

潘孟安起訴指出，梁牧養在屏東縣租地經營「悠客馬術渡假村」，與人發生糾紛而遭檢舉，經屏東縣政府稽查，確認違法屬實後開罰。結果梁牧養不滿，開始透過《火大爆報》、宣傳車遊街、YouTube「好屏東公共論壇」直播等方式，辱罵潘孟安官商勾結。辱罵內容包含「潘孟安背後有一個練台生，現在我們講官商勾結的部分」、「貪污」、「炒作土地」、「圖利財團」、「為了替練台生服務，他不惜動用縣府各局處」

不僅如此，也辱罵潘孟安私生活混亂，「潘孟安很喜歡喝酒，喝酒後私生活差、性關係複雜，我們研究起來就是這樣」、「潘孟安你今天還這樣喘，弄一個在那邊喝酒把妹妹，在那邊歪哥」。更說潘孟安影響司法，「手伸進司法裏頭」、「屏檢是潘孟安的遮羞布」、「為什麼你潘孟安所有的外聘委員一定為檢察官？為什麼很簡單，動機不良，準備做壞事」、「和檢察官喝酒，常常在喝酒」、「動用他長期培植的司法扈從」。潘孟安不滿，起訴求償180萬元，並登報道歉，移除相關言論。

一二審法院審理後，均認為梁牧養發言內容不實，確實侵害潘孟安名譽，經過計算後，一二審均判決梁牧養敗訴，須賠償180萬元，並在三大平面報紙上的頭版刊登道歉啟事一日，也要移除相關不實言論、影片、貼文。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴確定。