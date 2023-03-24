趙少康見侯友宜民調居末「煩到失眠」　憂喊：再拖下去繼續掉

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

中廣24日公布最新委託「蓋洛普民調公司」進行的2024總統候選人民調結果，顯示副總統賴清德支持度32.25％居冠，其次是民眾黨主席柯文哲的20.88％，新北市長侯友宜則拿20.71％居末。對此結果，中廣董事長趙少康痛心表示，侯友宜落居第三，竟然讓平常還算好入睡的他都失眠了，他也向國民黨主席朱立倫嚴正喊話，別把大好局面搞垮！

趙少康表示，昨天晚上看到民調結果， 侯友宜支持度落居第三，竟然讓平常還算好入睡的他都失眠了，恨不得迴避今天的記者會，「眼看國民黨又快把一手好牌打爛，真是令人痛心。」

「任何英雄都不堪歲月的折磨與消耗」，趙少康指出，根據這項最新民調，賴清德支持度32.25%、柯文哲20.88%、侯友宜支持度20.71%，大幅落後賴清德超過10個百分點，他認為，造成這項結果，侯友宜跟朱立倫要各負一半責任，如果繼續拖下去，侯友宜支持度還會更差。他大嘆，「我早就呼籲侯市長趕快勇敢承擔，也喊話朱立倫主席盡快徵召侯市長」，而錯過了最佳時機，致使侯友宜民調支持度持續下滑。

此外，趙少康提到，「國民黨主席職位好像個魔戒，戴上去人就變了，做的事情、說的話都很奇怪。」他指出，賴清德已經在民進黨內定於一尊，4月12日就要正式提名為總統參選人了，他要嚴正提醒朱主席，不要步上四年前吳敦義的後塵，把好好的局面搞垮，此時此刻急起直追還不算晚，國民黨千萬不要再拖，避免情勢無法挽回。