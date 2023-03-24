曝侯友宜出手協調過程　洪孟楷：他把反黑金當作從政核心價值

▲洪孟楷登記參選新北第一選區立委並受訪。（圖／洪孟楷辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

新北市長侯友宜昨找新北市第一選區立委洪孟楷與議員陳偉杰一同協調，成功讓陳放棄參與國民黨在該選區的立委初選，轉而支持洪連任。對此，洪孟楷今（24日）說明部分會談內容，並透露侯提到反黑金是他從政的價值跟從政核心，也是做人的原則跟價值。

洪孟楷24日上午登記參選國民黨2024新北市第一選區立委，他受訪表示，一開始就講好今11時半登記領表，昨天他跟侯友宜、陳偉杰會面，三人談了將近一小時，大多數時間是侯在闡述個人從政理念，會中陳也肯定洪過去3年多的努力，也認為地方有很多議題是因民進黨刻意主導新北，導致無法獲得很多地方建設、也導致溝通上有些許不良，所以彼此開誠布公、互相了解後，侯表示還有很多事情要共同分進合擊，所以地方交給陳偉杰、中央則拜託他努力。

洪孟楷透露，侯友宜昨天也特別提到反黑金是他從政的價值跟從政核心，也是做人的原則跟價值，所以也特別期勉洪孟楷跟陳偉杰，把反黑金列為共同的人生價值跟理念，言所當言，為所當為，為台灣、為中華民國一起認真打拼，「我想在2024政黨一定要力拼輪替，我們絕對不缺席」。

對於侯友宜出來協調，未來在國民黨徵召時是否支持？洪孟楷說，徵召原則是找最強母雞，他身為73個區域委員之一，就是期待最強母雞出現，所以明年1月13日（總統與立委選舉日）就是最強母雞跟國民黨最強小雞，強強聯手一起打拼，只要是最強母雞就要挺身而出，「我們一定全力支持最強母雞」。

至於最強母雞是否為侯友宜嗎？洪孟楷並未回答，僅說國民黨6月18日前會徵召最強母雞，力拼政黨輪替。