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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺費鴻泰入閣　徐巧芯：我在國會、費委員在內閣是傳承典範

記者陳家祥／台北報導

國民黨已展開2024第一階段19個選區立委登記作業，議員徐巧芯24日上午前往北市黨部登記參選松山信義選區，將挑戰現任的資深立委費鴻泰。徐巧芯受訪表示，未來如果能夠成為信義松山立委，「我百分之百會第一個站出來力挺費鴻泰委員進到內閣，升級為大家服務」，所以她在國會、費鴻泰委員在內閣，這是最佳的組合跟拍檔，會是世代傳承最好的典範，也是世代交替真正的解答。

徐巧芯表示，民進黨在這次台北市、基隆市立委推出非常多新面孔，如果國民黨總是只有老面孔的話，很擔心在大選的時候面對民進黨新鮮感、新的戰力會有吃虧的地方。

「世代交替的意義並不是要拉下誰，而是希望讓這些資深的委員能向上發展、有更好的舞台。」徐巧芯說，國民黨2024會跟著候選人一起贏下來，之後到內閣裡，大家會發現，國防部長要找誰？財政部長要找誰？金管會主委是誰？又會再一次出現人才空缺，「所以這些資深的立法委員，他們的專業跟歷練，是最適合在能夠勝選後排到內閣裡面」。

▲▼徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

▲徐巧芯登記參選松山信義區立委初選。（圖／記者陳家祥攝）

徐巧芯強調，她自己是松山信義區的議員，未來如果能夠成為信義南松山的立委，「我百分之百會第一個站出來力挺費鴻泰委員進到內閣，升級為大家服務」，所以她在國會、費鴻泰委員在內閣，這是最佳的組合跟拍檔，會是世代傳承最好的典範，也是世代交替真正的解答。

另外，在致詞時提到民意代表心中要有一把火，是否暗指費鴻泰的火快熄了？徐巧芯說，這個要問他，但是她自己有，當人民排隊缺蛋生氣的時候，會跟大家一起生氣；當人民在疫情期間過得很不好、覺得政府蒙蔽欺騙的時候，會找出答案揭弊，「這是我心裡有火、人民心裡有火，所以當我們兩邊的火對在一起的時候，我覺得這是民意代表的本質，未來進到立法院，我也會用同樣的方式，來繼續監督執政」。

至於是否會擔心初選過了，反而導致藍營分裂？徐巧芯說，不會呀，如果她能夠通過初選，第一件事情一定站出來，支持費委員進到不分區、以及進到內閣裡面，因為未來我們2024年如果贏下了這場選舉，會面臨到內閣裡面缺人的問題，很多專業的位置需要專業的人才。

▲▼ 徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

「國民黨已經8年沒執政，所以一定是從這些資深的立法委員裡面去挑人。」徐巧芯說，如果說到時候費鴻泰委員在區域立委的位子上的話，若進入內閣，選區又要再次補選，未免也太過勞民傷財，「所以最好的方式就是，我進到國會，費委員也在不分區名單裡面，我也會全力支持，讓優秀的、有資深歷練的委員，擔任內閣的角色，我只要一起贏下2024年，那當然不會有分裂的問題」。

媒體追問，若初選不是妳勝出，是否仍會全力支持費？徐巧芯未正面回答，僅表示，「我的職志就是監督民進黨，所以在監督民進黨的這塊，一分一毫都不會少」。

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徐巧芯費鴻泰國民黨

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