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美艦連兩天進入西沙　陸國防部警告：將承擔引發不測事件後果

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國軍艦米利厄斯號（USS Milius）飛彈驅逐艦24日再次進入西沙領海，大陸國防部24日發布新聞稿怒批，要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。

大陸國防部發言人譚克非24日指出，「美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重違反國際法，是其大搞航行霸權、製造南海『軍事化』的又一鐵證。」

他嚴正要求，美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和安全，堅決維護南海地區和平穩定。

此前，米利厄斯號飛彈驅逐艦（DDG 69）才於23日進入西沙領海，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校回應，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力依法進行跟蹤監視並予以警告驅離。戰區部隊將時刻保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美國第七艦隊公共事務部23日發表聲明指出，米利厄斯號是根據國際法在西沙群島附近的南海主張航行權利和自由。聲明強調，中國、台灣和越南均聲稱對西沙群島擁有主權，通過在未事先通知或徵得任何聲索方許可的情況下進行無害通過，美國挑戰了中國大陸、台灣和越南施加的這些非法限制。

第七艦隊強調，一個多世紀以來，美軍每天都在南海活動。聲明還對中國大陸 1996 年宣布的涵蓋西沙群島的領海基線提出質疑，「無論哪個聲索國對這些島嶼擁有主權，在整個西沙群島周圍劃定直線基線（straight baselines）都是非法的。」

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