獨／陸軍航特部連2名中士未依規定站哨　「部長信箱」成爆料管道

▲陸軍航特部證實，602旅兩名中士未依規定執勤棚廠駐點衛哨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國軍傳軍紀問題，陸軍航特部602旅1名游姓中士1月與2月未依規定執勤棚廠駐點衛哨，有人因而寫「部長信箱」投訴，當旅部展開調查後，又從「部長信箱」接獲另一名郭姓中士同樣未依規定執勤棚廠駐點衛哨，因此併案查處，兩人各被記過一次，目前正進行法紀調查中。航特部今（23日）強調，絕無「包庇」，對違法犯紀行為，決不寬貸。

有消息透露，隸屬於陸軍航特部602旅一名游姓中士，今年1月9日、2月9日未依規定執勤棚廠駐點衛哨，被發現後被人透過寫「部長信箱」向國防部反映，經調查後確實未依規定上哨，被記過處分。

軍方人士表示，602旅16日接獲「部長信箱」有關上述游姓中士違紀消息後，隔天立即展開調查；結果調查期間，於2月中又發生一名郭姓中士未依規定執勤棚廠駐點衛哨，而單位方別在2月21日、3月7日從「部長信箱」接獲此消息，因此兩案併案查處。

據了解，602旅3月7日已各核予游姓中士、郭姓中士記過一次，接著旅部於14日啟動監察法制審查，20日已呈文航特部。

對此，航特部證實游姓中士、郭姓中士未依規定值勤案，且均已記過一次；至於針對是否涉法，刻正實施法紀調查，投訴者所述「包庇」，並不屬實。

航特部強調，部隊內部管理均依法令規定執行，對違法犯紀行為，決不寬貸；另將援引為例，持恆強化所屬官兵軍（法）紀教育，嚴肅部隊紀律。