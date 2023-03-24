快訊／賈永婕變洗錢被告！美少女慈善協會被控詐欺　真相曝光

▲賈永婕成了洗錢案被告，還好獲得不起訴處分。（圖／翻攝自Instagram／賈永婕）

記者劉昌松／台北報導

藝人賈永婕去年疫情期間，為了勸募相關醫療器材，成立了社團法人台灣美少女慈善協會，並在官方臉書粉專中，公布了一個登記有案的富邦銀行帳號，沒想到卻被不肖人士惡搞，疑似以詐騙手法，要求被害人將款項匯入，被害人不明所以，誤以為遭詐提告，賈永婕因此成了洗錢被告，不過台北地檢署調查後，24日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

▲賈永婕公開銀行帳戶募集醫療器材資金。（圖／翻攝台灣永婕美少女協會）