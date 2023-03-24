詐騙金流變善款！賈永婕衰捲洗錢挨告　潮女買celine包揭內幕

▲賈永婕險成詐騙集團幫兇。（示意圖／翻攝自IG／賈永婕）

記者劉昌松／台北報導

藝人賈永婕日前因為在觀看韓團BLACKPINK時站整晚，擋住後方視線遭抱怨圍剿，爭議尚未完全平息，竟又成了《洗錢防制法》案件被告，原來是詐騙集團利用賈永婕成立的慈善協會帳戶，測試被害人是否真的匯款，被害人察覺有異報案，檢察官調查後認為罪嫌不足，處分不起訴賈永婕。

全案起源於洪姓女子在intergram上看到1個帳號A-L(2020_al_boutigue_)的網友在兜售精品包，洪女看中了1款celine小包，雙方談好18100元交易，對方要洪女先匯500元訂金，再以貨到付尾款的方式交貨。

洪女在2022年6月23日依照指示匯款，並將匯款單出示給對方確認後，7月2日接獲通知，包包已經送抵松山區某便利商店，但是洪女前往領取時，發現包裝上的貨運公司是專門處理兩岸物流的大通國際，並非當初說好的新竹貨運，察覺有異。

▲賈永婕公開銀行帳戶募集醫療器材資金。（圖／翻攝台灣永婕美少女協會）

洪女當場拒絕簽收貨品，也不付尾款17600元，上網要求對方退回先前訂金500元，對方竟大言不慚地表示，要先簽收貨物才能進行退款，洪女憤而報案。警方一查洪女匯入帳戶竟是賈永婕在新冠疫情期間，為了募集醫療器材資源而成立的「台灣永婕美少女慈善協會」，因此通知協會會計人員出面說明。

會計證實當天確實有收到1筆500元的入帳，但不知匯款人身分，因協會偶而會收到善心人士匿名捐贈，所以直接就製作了「匿名捐款收據」列帳。台北地檢署檢察官調查後，認為賈永婕的慈善協會帳號只是遭不肖人士利用，因此在24日以罪嫌不足為由，處分不起訴。

據了解，詐騙集團近來為了避免人頭帳戶遭凍結的問題，開始頻繁冒用包括紅十字會等公益團體在網路上公開的捐款帳戶，先要被害人小額匯款，等確認被害人上鉤後，再進一步要求被害人另外匯入更大筆金額到人頭帳戶，或如本案另以貨到付款方式行騙，檢警呼籲民眾小心受騙，相關團體也要留意公開帳戶恐遭利用。