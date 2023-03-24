這麼好康！提供金融卡就補助1萬　天真婦「家庭代工」求職遇詐

▲雲林斗六老婦上網求職家庭代工差點被騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

這麼好康！網路找家庭代工求職，提供金融卡還可補助1萬元，雲林縣警察局斗六分局長安派出所員警王丁立於日前值班時，遇到一名年約70歲的蘇姓老婦到所諮詢，經王員詢問才知道老婦人在網路找家庭代工卻遇到詐騙，差點將銀行帳戶供詐騙集團使用，幸好有即時到派出所詢問，才免於帳戶遭盜用。

老婦向派出所員警表示，自己為了補貼家用，在網路找尋家庭代工，並用Line通訊軟體和對方聯絡，但對方卻要求要先傳送身分證相片及寄送提款卡資料，還要到超商用提款卡輸入代碼，甚至還要將金融卡用包裹寄出，每張金融卡可以申請補助1萬元，還可節省3萬元稅金。老婦表示，哪有公司會做賠本倒貼的生意，自己越想越不妥，擔心受到詐騙，因此到派出所詢問。

王員得知後告知老婦人，這就是詐騙集團的手法，目的就是要詐騙老婦的銀行帳戶，警方請老婦千萬不可提供，老婦緊張的表示已經寄送金融卡給對方，但因對方要求提供金融卡密碼，老婦人覺得有異，因此趕緊到派出所詢問，員警當場立即協助將金融卡掛失，並請婦人補辦身分證件，免於帳號淪為人頭帳戶遭詐騙集團利用。

斗六分局提醒民眾，網路求職要小心，尤其臉書發文者常有假帳號，發現臉書大頭照是空白或很假的正妹照，臉書內容幾乎沒有留言、沒有互動，就要提高警覺；詐騙集團會在臉書、IG貼文「徵家庭代工」，號稱免經驗、在家可工作、薪資優渥等，俟被害人主動詢問，便要求提供個資，包含金融帳戶（或提款卡）、證件影本等，警方呼籲找工作，只要被要求寄「身分證件」、「存摺帳戶」、「金融卡」等，都是詐騙，如有任何疑問均可立即撥打165或110向警方諮詢求證。