俄最大「核彈引擎」工廠爆炸！黑煙竄天際　恐影響飛彈生產

▲火災現場黑煙直冒。(圖/翻攝自推特)

記者王佩翊/編譯

俄羅斯一間替俄軍生產裝備的汽車工廠發生爆炸,引發火災,從現場所拍攝的照片可以看到,滾滾濃煙直竄天際。消防員從火場中救出7人,另有218人在現場人員的疏散下成功逃生。該工廠是俄羅斯軍備引擎的最大製造商之一,並且負責生產白楊-M洲際彈道飛彈的引擎。

根據俄羅斯官媒《塔斯社》報導,俄羅斯的雅羅斯拉夫爾汽車廠(Yaroslavl Motor Plant)是俄國最大的多用途柴油引擎、離合器、齒輪箱以及備用零件製造商,然而該工廠日前卻發生火警。消防人員接獲通報後趕往現場,並成功救出7名受困民眾,在此之前則有218人自行逃生,火勢也順利獲得控制。

報導指出,在火災發生之前,雅羅斯拉夫爾汽車廠曾傳出爆炸聲響。俄國部落客兼分析師納斯米言(Anatoly Nesmiyan)在Telegram上寫道,「工廠內有重要的東西著火了!」但是並未詳細說明是什麼。

俄羅斯與白俄羅斯有300多款車型與特殊用途的產品所使用的引擎皆是由雅羅斯拉夫爾汽車廠所製造。不僅如此,雅羅斯拉夫爾汽車廠同時也是俄國陸軍引擎與齒輪箱的最大製造商之一,並負責生產可安裝核彈頭的白楊-M洲際彈道飛彈的引擎。

白楊-M洲際彈道飛彈的引擎是俄國所研發的洲際彈道飛彈,射程達1.1萬公里。

當局目前還未公布該起事故的原因與經過,不過勢必將對莫斯科當局造成打擊。俄國國防部21日才在一份最新聲明中表示,國防部長紹伊古已下令要增加精準導引武器(Precision-guided munition)的產量。

