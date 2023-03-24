2028台美建交？　游錫堃點關鍵：可能性越來越高

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃23日接受節目專訪時預言，台美10年內可能恢復邦交，引發熱議。對此，游錫堃24日受訪時回應，自己2018年10月6日就公開講過、已經講很多遍，講了也沒辦法收回去，演講影片都還在，當時就預估10年內台美建交，當時這樣公開預測還覺得有一點虛，但國際局勢變化大，後來覺得可能性越來越高。

對於退休規劃，游錫堃24日受訪時回應，也沒有什麼規劃，年紀大了要退休，現在人才很多，本來就應該給年輕人更多機會，而且我已經70多歲了。

對於台美建交可能性，游錫堃指出，自己2018年10月6日就公開講過、已經講很多遍，講了也沒辦法收回去，演講影片都還在，當時就預估10年內台美建交，當時這樣公開預測還覺得有一點虛，國際局勢變化大，但後來覺得可能性越來越高。

至於中國是否會給壓力？游錫堃表示，一定會的，當他們在度蜜月的時候對台灣不好，但他們關係越來越惡化，自然對台灣有利，這是整個國際局勢，看一下當時中共主席習近平怎麼講就會恍然大悟。也有媒體追問是否會引發戰爭？游回應，沒有理由引發戰爭，全世界190幾個國家常常在建交、斷交，有看到戰爭嗎？

游錫堃指出，台灣現在是主權獨立國家，但還不是正常國家，自己也有信心加入聯合國，要靠2300萬人一起努力，如果修憲一定要各黨派都願意，大家共同合作，想辦法讓台灣民主、自由、法治永遠確保，讓人民過得幸福快樂的日子，有一天台灣加入聯合國，也讓每個國民非常有尊嚴。

至於宏都拉斯可能斷交，游錫堃表示，沒有參與也沒有問、詳細情況不了解，只知道很複雜，牽涉到美中角力 變成國際大家關注議題、很難預測。



