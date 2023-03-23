宏都拉斯「獅子大開口」索25億美元　綠委斥歹戲拖棚：必受國際譴責

▲宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

宏都拉斯派外長赴中國大陸洽商建交，我外交部23日決定召回駐宏大使，表達不滿。而宏都拉斯獅子大開口向中國討要60億美金、對我國索取25億美金(約760億台幣)。對此，民進黨立委趙天麟23日表示，這應該是一齣宏國主導的外交爛戲、歹戲拖棚更違反常態，北京甘於以金錢外交打壓台灣、奪取邦交國，這樣的作為會受到國際社會唾棄。

趙天麟表示，宏都拉斯的手法已經被看出是兩面要價，我國沒有放棄用最高規格的國際標準、符合雙邊利益下持續努力，相信美國特使也在做同樣的事情，但這是有底線的，我國不可能接受漫天喊價的金錢外交。

趙天麟指出，北京甘於以金錢外交打壓台灣、奪取邦交國，這樣的作為會受到國際社會唾棄，不管結果如何，謝謝外交同仁的努力，他們還沒有放棄。呼籲北京當局，這樣的醜態跟作為難道是中國人民可以接受的嗎？中國為了打壓台灣不惜犧牲國際形象嗎？這都是他們要深思的。

外傳說會在蔡英文出訪期間斷交，趙天麟指出，不能排除這樣的可能，大家都有心理準備，國際社會的評價一定對中華民國台灣有更多的同理跟支持，對北京當局這樣無禮、不顧國際形象的作為予以譴責，不希望這個結果發生，但即便發生了這樣的衝擊會降到最低。

對於宏國外交部長率團到北京，趙天麟表示，這應該是一齣宏國主導的外交爛戲，歹戲拖棚、消息頻傳，從來沒見過這樣子的斷交，過去都是出現在中國人民大會堂簽約，前一兩個小時通知我國，之後進行後續外交舉措。

趙天麟指出，這件事情已經拖快一個月，就是被應證為在漫天喊價，這樣的做法相當的難看，不管是宏國還是中國國際形象都不斷下跌，希望北京當局適可而止。

對此，民進黨立委林靜儀也表示，蠻多國家遇到這樣的問題，中國這樣的威權國家利用民主制度干預其他民主國家的手段，台灣要通過這樣的預算要經過民主程序、立法院同意，中國卻只要領導人說了就算，這是非常不對等的競爭。

林靜儀指出，中國若打算對其他國家政治干預，能量跟經濟上的威脅就會比台灣大非常多，不只是台灣，他們也會對其他國家用類似經濟手段干預內政和外交。

林靜儀表示，中國近幾年不管是片面禁止農產品銷中、趁我國外交上有成績時，做一些拔邦交國的行為，民眾都很熟悉也很厭倦，中國如果希望促進兩岸和平與交流，就應該停止用這一類讓台灣人民厭煩的手段，不要讓人覺得只是在找麻煩。