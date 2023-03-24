游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

▲游錫堃表示，台灣還不是正常國家，但正常化是日積月累的。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網）

記者柯沛辰／綜合報導

立法院長游錫堃23日接受節目專訪時表示，台灣是主權獨立國家，但還不是正常國家，要加入聯合國才算是正常國家。至於被問到台美關係，他回應，自己早在2018年就預言，台美10年內可能恢復邦交，目前只是顧慮中國會反彈。

游錫堃接受台北流行廣播電台節目《暐瀚撞新聞》專訪，談到他的核心價值是民主，台灣是主權獨立國家，過去前總統李登輝曾說「中華民國來台灣」，後來是「中華民國在台灣」，現在是「中華民國是台灣」，所以現在才會稱「中華民國台灣」。

游錫堃表示，現在「華獨」、「台獨」一家親，兩者甚至已經可以畫上等號，因為在對岸眼中，無論哪一種都是台獨，「中華民國就是台獨」，如果要避戰，那就一定要備戰，就像俄羅斯總統普丁現在吞不下烏克蘭，要吐也吐不出來，要讓中共知道攻台會「噎到」。

游錫堃認為，台灣目前是主權獨立國家，但還不是正常國家，即便國家正常化的過程是日積月累的，台灣也愈來愈正常，但最終還是得加入聯合國，才會變成正常國家。不過，這個一定要大家同意，讓人民來選擇，這就是民主的作法；假設哪一天中國大陸民主化，兩岸都公民投票同意合併，那他也會欣然接受。

主持人黃暐瀚提問，現在台美關係是不是史上最好？游錫堃回應，可以這麼說，像他自己近期到美國參訪，有一個默契，就是不能講，但見到的層級確實都比以前高。

黃追問，那美國為什麼不與台灣恢復邦交？遊錫堃說，美國過去考量中共會反彈，要付出的代價太大，但現在中美關係差，如果承認台灣，雙方關係還是差，那有一天就會承認了。

遊錫堃表示，他在2018年10月6日曾經預言，台美10年內會再次建交，因為當時他研究國際關係，還有對照老子的《道德經》一起研究，認為道理跟法則就是跟著趨勢走，那是大自然的道理。