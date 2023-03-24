　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

▲▼游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網）

▲游錫堃表示，台灣還不是正常國家，但正常化是日積月累的。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網）

記者柯沛辰／綜合報導

立法院長游錫堃23日接受節目專訪時表示，台灣是主權獨立國家，但還不是正常國家，要加入聯合國才算是正常國家。至於被問到台美關係，他回應，自己早在2018年就預言，台美10年內可能恢復邦交，目前只是顧慮中國會反彈。

游錫堃接受台北流行廣播電台節目《暐瀚撞新聞》專訪，談到他的核心價值是民主，台灣是主權獨立國家，過去前總統李登輝曾說「中華民國來台灣」，後來是「中華民國在台灣」，現在是「中華民國是台灣」，所以現在才會稱「中華民國台灣」。

游錫堃表示，現在「華獨」、「台獨」一家親，兩者甚至已經可以畫上等號，因為在對岸眼中，無論哪一種都是台獨，「中華民國就是台獨」，如果要避戰，那就一定要備戰，就像俄羅斯總統普丁現在吞不下烏克蘭，要吐也吐不出來，要讓中共知道攻台會「噎到」。

游錫堃認為，台灣目前是主權獨立國家，但還不是正常國家，即便國家正常化的過程是日積月累的，台灣也愈來愈正常，但最終還是得加入聯合國，才會變成正常國家。不過，這個一定要大家同意，讓人民來選擇，這就是民主的作法；假設哪一天中國大陸民主化，兩岸都公民投票同意合併，那他也會欣然接受。

主持人黃暐瀚提問，現在台美關係是不是史上最好？游錫堃回應，可以這麼說，像他自己近期到美國參訪，有一個默契，就是不能講，但見到的層級確實都比以前高。

黃追問，那美國為什麼不與台灣恢復邦交？遊錫堃說，美國過去考量中共會反彈，要付出的代價太大，但現在中美關係差，如果承認台灣，雙方關係還是差，那有一天就會承認了。

遊錫堃表示，他在2018年10月6日曾經預言，台美10年內會再次建交，因為當時他研究國際關係，還有對照老子的《道德經》一起研究，認為道理跟法則就是跟著趨勢走，那是大自然的道理。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
他從日本帶「10顆半熟蛋」搭機回台　下場慘了
「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐
獨／內湖500萬搶匪　竟涉性侵案！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

余天證實不選了！　綠營三重立委初選上演「三腳督」

賴清德今夜宴湧言會　認「2024國會過半是艱困任務」

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

徐巧芯被踢出7個群組傻眼「小學生吵架？」　費鴻泰：我自創的群

六都市長滿意度墊底「42％民眾無意見」　蔣萬安：會加倍努力

馬英九赴陸是兩岸和平及時雨　藍營：交流對話才能降低戰爭風險

「馬英九赴陸祭祖有什麼錯？」　李貴敏批：綠營不想讓馬英九得分

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

內湖500萬搶案過程曝 4嫌遭逮趴地！1hr偵破

游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

余天證實不選了！　綠營三重立委初選上演「三腳督」

賴清德今夜宴湧言會　認「2024國會過半是艱困任務」

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

徐巧芯被踢出7個群組傻眼「小學生吵架？」　費鴻泰：我自創的群

六都市長滿意度墊底「42％民眾無意見」　蔣萬安：會加倍努力

馬英九赴陸是兩岸和平及時雨　藍營：交流對話才能降低戰爭風險

「馬英九赴陸祭祖有什麼錯？」　李貴敏批：綠營不想讓馬英九得分

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

達人停車完美塞進「超窄騎樓」緊貼柱子　照片驚呆眾人：最強防盜

義大利麵包裝有玄機！他看出「隱藏規律」遠程選口味　眾人笑翻

美國爆「大規模真菌感染」！菌株抗藥致命性高　1／3病患90天內亡

游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

英國央行升息1碼　連續第11度上調利率

閏二月「4生肖」由衰轉旺　運勢大翻身賺錢機會滾滾來

賓士男酒駕喝茫「分隔島起飛」鏟斷樹再撞公車　下車舉高雙手

專訪／想成為台灣Yagoo！VTuber杏仁咪嚕分享頻道經營甘苦談

開箱／西日本最大花卉農場！逾700株垂枝櫻下周最美　4家一起看

快訊／萬華理髮廳深夜火警！麻將桌起火「濃煙竄出」　消防急灌救

女乘客整路要「摸一下」！網怒：根本性騷擾　Uber司機現身回應了

政治熱門新聞

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

余天證實不選了！

徐巧芯被踢出7個群組　費鴻泰：我自創的群

蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出地址

農委會進口6000萬顆蛋！她憂價格變更貴

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

賴清德今夜宴湧言會　認「國會過半艱困」

徐巧芯向監察院檢舉蘇巧慧！　狠酸：我不是民進黨沒把你當公主

六都市長滿意度墊底　蔣：加倍努力

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

登記6000元！22起日每日兩組

馬英九訪中　邱毅點名2人罵最兇：都馬提拔上來的

ET民調／十大政治領袖排行榜　賴清德後來居上與侯友宜並列第一

更多熱門

相關新聞

提名大法官 憲法法庭不是資源回收處

提名大法官 憲法法庭不是資源回收處

憲法法庭的十五名大法官中，有四名大法官的八年任期即將屆期，司法院大法官提名審薦小組接受各界推薦和自薦到本月廿九日為止，提名人選浮上檯面，其中包括新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院憲法法庭大法官。這個推薦一出來，司法界一片驚嚇。

宏都拉斯「獅子大開口」索25億美元　綠委斥歹戲拖棚：必受國際譴責

宏都拉斯「獅子大開口」索25億美元　綠委斥歹戲拖棚：必受國際譴責

游錫堃宣布將退休　不會爭取不分區

游錫堃宣布將退休　不會爭取不分區

馬英九出訪時間有玄機？　他點關鍵：對岸抓來跟蔡英文作對

馬英九出訪時間有玄機？　他點關鍵：對岸抓來跟蔡英文作對

捷克眾議長3月25日訪台　將在立法院演說

捷克眾議長3月25日訪台　將在立法院演說

關鍵字：

游錫堃黃暐瀚台美關係

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

超商買飲料中6.6萬現金　網哀號：沒看就丟了

BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！

東芝董事會同意4500億收購案！股票將下市

外媒評經典賽中華隊「C-」　贏韓國與中國並列

《狗蛋大兵》小翠罕見脫了！

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

老婆才出門「兒子打破電視」！那對夫妻Kim求救：換我被打

停紅線罰3千「吃完早餐再走」再噴2萬

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面