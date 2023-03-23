中俄發「併台聲明」　范雲籲馬英九「像個前總統」：請為台人抗議

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九預計3月27日啟程赴中國大陸祭祖，並陸續到訪上海、重慶、南京等地。民進黨立委范雲23日表示，近日中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁聯合發表「併吞台灣」聲明，呼籲馬英九「中華民國主權在此聲明中被踐踏，當你祭祖之旅遇到中共官員時，請像個中華民國前總統，為台灣人民出聲抗議！」

范雲今日透過臉書指出，習近平與普丁近日聯合發表一份「併吞台灣」聲明，內文提及「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分」，她痛批，俄羅斯將自己塑造成國際秩序的維護者與世界和平的捍衛者，中共與俄羅斯聯手對國際社會進行認知戰，「我不知道臺灣還有多少人準備好了，但發起反戰聲明的學界朋友們，你們同意俄羅斯這樣說台灣嗎？」

至於該份聲明稱「反對一切形式的霸權主義、單邊主義」，以及「雙方對國際安全面臨的嚴峻挑戰深表關切，認為各國人民命運與共，任何國家都不應以他國安全為代價實現自身安全」。范雲質疑，那中共大舉收買非洲各國、歐洲各國的土地與企業，難道不是霸權主義或強權政治？還是說，中共只是溫柔地買下領土？俄羅斯侵略烏克蘭，不是就是以烏克蘭威脅到俄羅斯的安全為理由嗎？

范雲也呼籲馬英九，「中華民國的主權在這篇聲明中如何被踐踏，當你祭祖之旅遇到中共官員時，請像個中華民國前總統，為台灣人民至少出聲抗議！」