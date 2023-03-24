　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍事首長：若減少穿越台海　恐使中國越發挑釁

▲▼ 鍾雲號驅逐艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「鍾雲號」1月5日通過台灣海峽。（示意圖／翻攝自美國海軍官網）

中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美軍參謀首長聯席會議主席密利今天表示，若國防預算縮減而迫使美軍減少穿越台灣海峽與自由航行、情報監測等行動，將增加風險並傳遞錯誤訊息，可能導致中國或其他國家越發挑釁。

密利（Mark Milley）今天出席聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會時表示，中國是美國現今面臨的最嚴峻地緣戰略對手，但美國不想與中國發生大國戰爭，美國始終第一有助於維持和平，一旦落後將變得十分危險。但他也強調，與中國的戰爭既非不可避免，也不是迫在眉睫。

在被問及若國防預算減少，對美軍提供可靠威嚇能力，特別是對中國在印太區域活動的可能影響時，密利指出，這將迫使美軍減緩行動節奏、減少穿越台灣海峽、更少航行自由、減少空中巡邏、減少「情報、監測與偵察」（Intelligence, Surveillance & Reconnaissance,ISR），「一切都會減少」，這將增加風險與危險，並傳達錯誤訊息，可能的結果將是中國或其他國家在未來加速採取某種挑釁行動。

美國前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）今天出席美國智庫國家亞洲研究局（NBR）一場討論台灣國防安全研討會，被問及北京對總統蔡英文即將出訪中美洲並過境美國的可能反應，以及中國解放軍是否可能舉行軍演。

戴維森未正面回應，但他談到時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣，導致中國大規模演習事件時指出，任何國家的日常政治作為，被拿來當作為所欲為的藉口。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
姓名有「4同音」衝了！　王品「尬鍋」整桌打折
6000元還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元
快訊／資深男星癌逝！　享壽74歲
機長飛一半倒下！　乘客接手神救援
「大谷翔平是天邪鬼」　栗山英樹故意等他開口關門
快訊／內湖三角戀爆情殺！　男重傷躺加護搶救中
春雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C雨最猛時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

直播閹割「切陰莖、睪丸」　英9男狂賺700萬！至少13人受害

「奪命人工淚液」釀3死！8人失明、4人摘除眼球　出現6症狀要小心

不只台灣狒狒！南韓2歲斑馬也逃脫　「車陣亂竄影片曝」男星嚇發文

烏克蘭將「發起大反攻」！俄軍包圍巴赫姆特無果　早已萎靡不振

美機長飛一半倒下！　「乘客挺身神救援」他真實身分曝光

閣樓連3天發出怪聲　獨居男一開門驚見「住著長髮女子」

美軍事首長：若減少穿越台海　恐使中國越發挑釁

他把「正妻醜照」刺在身上　老婆1反應要革命了

烏克蘭「赫爾松逆轉勝」稱俄軍已撤離　當地官員搖頭：還在原地

談21世紀貿易倡議　戴琪：透過經濟強化台美關係

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

直播閹割「切陰莖、睪丸」　英9男狂賺700萬！至少13人受害

「奪命人工淚液」釀3死！8人失明、4人摘除眼球　出現6症狀要小心

不只台灣狒狒！南韓2歲斑馬也逃脫　「車陣亂竄影片曝」男星嚇發文

烏克蘭將「發起大反攻」！俄軍包圍巴赫姆特無果　早已萎靡不振

美機長飛一半倒下！　「乘客挺身神救援」他真實身分曝光

閣樓連3天發出怪聲　獨居男一開門驚見「住著長髮女子」

美軍事首長：若減少穿越台海　恐使中國越發挑釁

他把「正妻醜照」刺在身上　老婆1反應要革命了

烏克蘭「赫爾松逆轉勝」稱俄軍已撤離　當地官員搖頭：還在原地

談21世紀貿易倡議　戴琪：透過經濟強化台美關係

為這座城市提升顏值　我與我的時尚配件Opel Mokka

本土劇一哥缺錢「幫我繳6萬保證金」　熟女急匯款險被騙

眼科醫師拼成「藥王」467億身家當首富！近況超慘　遭法院億元懸賞

周純如回鍋「Money101母公司」行銷長　首位台灣女高層

金柱赫離世後「我失去了笑容」　摯友韓政秀患恐慌症：這世界只剩我了

黃偉哲也發「狒」文　臉書PO 照片喊：我沒亂跑、歡迎合照！

罵人「像狒狒」慘了！正妹臉書PO批表妹長相　毀名譽被判刑

LIVE／直擊李宰旭抵達桃園機場！　兌現「3年前來台承諾」

直播閹割「切陰莖、睪丸」　英9男狂賺700萬！至少13人受害

張育成歸隊不到一周拚開季名單　美媒：困難的選擇

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

國際熱門新聞

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

狠男推土機擊殺同事　1分鐘恐怖片曝

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

機長飛一半倒下　乘客神救援

Meta員工自爆年薪575萬　啥都不用做

他把「正妻醜照」刺在身上　老婆1反應要革命了

棉被鑽出2m東部棕蛇　網崩潰：快燒床

牙刷破牆越獄！2囚跑去吃鬆餅被逮

共軍驅逐美艦　美軍第七艦隊回應

烏軍稱俄軍撤離赫爾松　當地官員否認

Fed升息循環快到盡頭　美股逆轉收高

中國商務部：出售或剝離TikTok須中方許可

英國央行升息1碼　連續第11度上調利率

TikTok在美存滅之戰　執行長將赴國會作證

更多熱門

相關新聞

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

聯邦疾病防治中心（CDC）日前在醫學年鑑（Annals of Medicine）發表研究，指出目前正有一種具有抗藥性、傳播力強的致命真菌「耳念珠菌」（Candida auris）正在全美蔓延。該真菌最早在芝加哥發現，目前芝加哥已投入大量資源控制疫情。

中國商務部：出售或剝離TikTok須中方許可

中國商務部：出售或剝離TikTok須中方許可

TikTok在美存滅之戰　執行長將赴國會作證

TikTok在美存滅之戰　執行長將赴國會作證

各國厭戰　美憂被中國逼入絕境

各國厭戰　美憂被中國逼入絕境

牙刷破牆越獄！2囚跑去吃鬆餅被逮

牙刷破牆越獄！2囚跑去吃鬆餅被逮

關鍵字：

台海台灣海峽Mark Milley美中台北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

響尾蛇林家正開季自請離隊

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

男童掃墓後高燒不退　醫：掃墓期是高峰

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

解婕翎生日認愛！「紅帽男勤奮洗碗」一轉身網驚：姐夫是你

BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！

東芝董事會同意4500億收購案！股票將下市

快訊／信義區停車場驚見男屍　警封鎖調查中

親妹竟宣傳「姊姊做援交」！薔薔當眾給難看

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面