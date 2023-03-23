　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

牙刷挖破牆壁「越獄成功」！美2囚犯逃亡11公里　跑去吃鬆餅被逮

▲▼美國維州越獄事件。（圖／翻攝紐波特紐斯郡警長）

▲2名囚犯用牙刷製成的簡單工具挖破牢房牆壁（圖／翻攝紐波特紐斯郡警長）

記者吳美依／綜合報導

美國維吉尼亞州20日發生越獄事件，2名囚犯使用「牙刷和金屬製成的原始工具」挖穿牆壁出逃，但僅重獲自由幾小時就被抓回來。原來，他們前往監獄7英里（約11公里）外的連鎖餐廳「國際鬆餅店」（IHOP）享用大餐，卻被民眾認出通報。

紐波特紐斯郡（Newport News）警長摩根（Gabe Morgan）證實，2名囚犯挖穿牢房牆壁後，進入滿是鋼筋的區域，又使用鋼筋在牆上鑿破大洞爬過去，最後翻越隔離牆，逃之夭夭。

警長摩根坦言，囚犯利用「建築設計的弱點」逃跑，如今警方正在實施內部調查及刑事調查，避免未來再次發生越獄事件，一個設施管理及工程團隊也在審查監獄維安，確保建物獲得強化加固。他也感謝鄰近地區警方及機警報案民眾的協助。

▲▼美國維州越獄事件。（圖／翻攝紐波特紐斯郡警長）

▲加薩（左）和尼莫（右）如今將因越獄揹上更多罪名。（圖／翻攝紐波特紐斯郡警長）

越獄囚犯分別是37歲的加薩（John Garza）和43歲的尼莫（Arley Nemo），加薩被指控藐視法庭、違反緩刑及未能出庭而被拘留，尼莫涉嫌信用卡詐騙、嚴重盜竊、偽造文書等罪名而被關押。他們如今都將因為越獄揹上更多罪名。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
他1句話曝「日本棒球為何這麼強」　台灣輸在這點
獨／內湖5百萬搶案偵破　女富商調度資金搭BMW M5被盯上
快訊／內湖搶劫畫面曝！　25秒得手500萬
日本隊歸國！　成田機場塞爆
徐巧芯檢舉蘇巧慧！　狠酸：我不是民進黨不會把你當公主
快訊／萬里海上火燒船！　傷亡不明
曾自爆擁千張鴻海股票　張菲急出清基金債券「慘賠20%」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

中國駐印度使館：印度將邀請習近平出席上合峰會

韓斑馬從動物園脫逃！「首爾住宅區」悠哉散步　在大馬路車潮狂奔

日本隊凱旋歸國！1200球迷接機「塞爆成田機場」　10萬人緊盯航班

小時候被父母拆散！阿嬤「時隔60年」又遇見初戀　這次如願結婚了

女整理棉被鑽出「2m長東部棕蛇」　畫面曝光網崩潰：把床燒了！

牙刷挖破牆壁「越獄成功」！美2囚犯逃亡11公里　跑去吃鬆餅被逮

習近平和普丁展開新友誼　CNN：美國面臨「嚴峻外交政策考驗」

攝理教鄭明析將「羈押期滿」出獄！　南韓檢警大動作加快搜索

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

中國駐印度使館：印度將邀請習近平出席上合峰會

韓斑馬從動物園脫逃！「首爾住宅區」悠哉散步　在大馬路車潮狂奔

日本隊凱旋歸國！1200球迷接機「塞爆成田機場」　10萬人緊盯航班

小時候被父母拆散！阿嬤「時隔60年」又遇見初戀　這次如願結婚了

女整理棉被鑽出「2m長東部棕蛇」　畫面曝光網崩潰：把床燒了！

牙刷挖破牆壁「越獄成功」！美2囚犯逃亡11公里　跑去吃鬆餅被逮

習近平和普丁展開新友誼　CNN：美國面臨「嚴峻外交政策考驗」

攝理教鄭明析將「羈押期滿」出獄！　南韓檢警大動作加快搜索

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

民眾搶登記普發6千元　官網登記突破200萬人

Smart「全新電動休旅」4／17上海車展將亮相　空間更大、更運動化

竹市「數位雙生科普實驗室」將開幕　打造元宇宙教育樂園

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

撿屍學妹拍裸照！他求原諒「找友扮父母」假認錯　瞎招讓他更慘

熊本新航站迎華航與雄獅首架國際航班　IEAT投資考察團成貴客

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

全台首創整合放射治療管理系統　花蓮慈院獲SNQ標章認證

租屋妹收「電費單1488元」傻眼：已經很克制！內行揪出吃電怪獸

短褲妹路中央腳踩引擎蓋　攔計程車被拒載還嗆滾！

國際熱門新聞

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

日本棒球隊休息區「看不到垃圾」！

世界十大寶藏第5名！　荒淫「海盜港口」1原因沉沒

出生就活在「淫亂邪教」　她3歲嫁67歲教主

測DNA意外揭發「爺爺45年秘密」　害奶奶變小三

嚇到650萬人！女嬰「後空翻」正面撞地　只為1原因

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

Meta員工自爆年薪575萬　啥都不用做

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

聯準會再升息1碼　美股收黑530點

宏都拉斯否認向台要760億金援　稱債務再融資

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室嚇壞醫

遊樂設施高空旋轉失速墜地　11人重傷

聯準會宣布升息1碼　美媒：升息接近尾聲

更多熱門

相關新聞

CNN：中俄新友誼　讓美國面臨嚴峻考驗

CNN：中俄新友誼　讓美國面臨嚴峻考驗

中國國家主席習近平出訪俄羅斯會見普丁。美國有線電視新聞網（CNN）22日分析，習近平這趟訪問反映出中俄與美國的互相對抗，雖然不能斷言中俄結成了美方長期擔憂的反美陣線，但美國現在顯然面臨了嚴峻的外交政策挑戰，以及揮之不去的地緣政治惡夢，且俄烏若進入消耗戰也將考驗著美國支持基輔的決心。

川普豔星案　大陪審團23日再開庭

川普豔星案　大陪審團23日再開庭

男清槍意外走火　「子彈穿牆」離奇爆頭愛妻

男清槍意外走火　「子彈穿牆」離奇爆頭愛妻

美空軍司令：保台得擊敗共軍神盾艦隊

美空軍司令：保台得擊敗共軍神盾艦隊

哈利王子新書「自爆吸毒史」恐遭驅逐出境

哈利王子新書「自爆吸毒史」恐遭驅逐出境

關鍵字：

北美要聞越獄逃獄

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面