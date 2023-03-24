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美國爆「大規模真菌感染」！菌株抗藥致命性高　1／3病患90天內亡

▲▼培養皿中的耳念珠菌（Candida auris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲培養皿中的耳念珠菌（Candida auris）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

聯邦疾病防治中心（CDC）日前在醫學年鑑（Annals of Medicine）發表研究，指出目前正有一種具有抗藥性、傳播力強的致命真菌「耳念珠菌」（Candida auris）正在全美蔓延。該真菌最早在芝加哥發現，目前芝加哥已投入大量資源控制疫情。

聯邦疾病防治中心指出，耳念珠菌會附著在皮膚、衣物上，有高度傳染性，且耳念珠菌具備對真菌藥物的抗藥性，某些菌株屬於超級細菌，對於現在可用的三種抗真菌藥物都有耐藥性。

聯邦疾病防治中心表示，耳念珠菌主要侵害抵抗力、免疫系統較弱的年長族群，感染者會出現發燒、畏寒等症狀，病情會在短時間內加重，若感染擴及血液、心臟等器官，可能直接致命。

▲▼ 美國CDC於2016年提供實驗室培養皿中的念珠菌照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國CDC於2016年提供實驗室培養皿中的念珠菌照片。（圖／達志影像／美聯社）

研究紀錄指出，美國出現第一起病例發生於2013年，但2016年才有通報紀錄，接下來歷年逐漸增加，2021年有1471例、2022年有2377人被感染。另外，目前耳念珠菌已蔓延美國華府及30個州。

聯邦疾病防治中心表示，感染耳念珠菌的患者有三分之一在90天內病逝，但目前數據過少，難以確定死者是因耳念珠菌而過世，或是患者本身健身因素受到耳念珠菌加速所致。

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