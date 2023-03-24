想換iPhone 15 Pro？10大可能更新盤點看這裡

▲iPhone 15 Pro傳將有10大更新。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

距離iPhone 15 系列距離發布還有大約六個月以上的時間，但已經有很多關於這台新手機的傳聞，許多傳言也指出，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 將具備許多新功能和變化。這次也盤點了10大目前傳出的新功能與改變，想要換機的果粉可以觀察看看。

1.A17 晶片： iPhone 15 Pro 機型有望搭載蘋果下一代 A17 仿生晶片，基於台積電 3nm 工藝製造，性能和效率持續提升。標準的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 預計將配備 A16 仿生晶片。

2.鈦金屬外框：與 Apple Watch Ultra 一樣，iPhone 15 Pro 機型有望採用鈦金屬框架，而非不銹鋼。

3.超薄弧形邊框：與最近的 Apple Watch 型號類似，iPhone 15 Pro 將在顯示螢幕周圍採用超薄弧形邊框。

4.更快的 USB-C 接口：據天風國際分析師郭明錤指出，iPhone 15 Pro 機型將配備至少支援 USB 3.2 或 Thunderbolt 3 的 USB-C 接口，這也讓新產品的數據傳輸速度顯著加快。郭明錤表示，標準 iPhone 15 機型上的 USB-C 接口仍將限制為 USB 2.0 速度，與Lightning速度差不多。

5.Wi-Fi 6E：根據先前透露的原型圖，與最新的 Mac 和 iPad Pro 一樣，iPhone 15 Pro 將支持 Wi-Fi 6E，以實現更快的無線速度。

6.增加內存記憶體：據研究公司 TrendForce 稱，iPhone 15 Pro 機型將配備增加的 8GB 記憶體，而標準機型可能會像目前一樣繼續配備 6GB 。額外的 RAM 可以讓 Safari 等應用程式在後台處於活動狀態，手機使用更順暢。

7.固態按鍵： iPhone 15 Pro 機型有望配備固態按鍵，與過去不同，這些按鈕不會「物理移動」，而是通過 iPhone 內部的兩個額外 Taptic 引擎提供觸覺反饋，以模擬移動的感覺，類似於 iPhone 7 上的Home按鈕或現代 MacBook 上的 Force Touch 觸控板。

8.靜音按鈕：傳聞 iPhone 15 Pro 機型配備靜音按鈕，用於打開和關閉鈴聲，原先iPhone的設計為上下的閘門式開關，這次可能該改為按鈕式的靜音按鍵。

9.增加了 iPhone 15 Pro Max 的光學變焦：根據先前郭明錤的說法，iPhone 15 Pro Max 將配備潛望式長焦鏡頭。至少具有 6 倍光學變焦，而 iPhone 14 Pro 機型為 3 倍。

10.LiDAR 掃描儀：郭明錤表示，iPhone 15 Pro 機型將配備索尼提供的更節能的 LiDAR 掃描儀，這可以提高 AR 應用程式和夜間模式照片的 3D 深度掃描性能。