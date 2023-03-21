切換式靜音鍵將走入歷史？外媒曝iPhone 15 Pro有新設計

▲iPhone 15 Pro靜音鍵有新設計。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

先前外媒報導就指出，即將推出的 iPhone 15 Pro 將擁有新的音量按鈕，取代原有的物理機械按鍵，而新洩露的 CAD 設計文件佐證了這個推測，並提供了對新設計的更近距離觀察。

先前的訊息表示，iPhone 15 Pro 機型將放棄單獨的音量增大和音量減小按鈕，取而代之的是一個新的單一按鈕，該按鈕可以雙向工作，具體取決於用戶按下按鈕的位置。此外，業內人士也表示， 經典的靜音開關將被新的按壓式按鈕取代，按鈕將採取電容式，用戶必須用力按下才能讓手機進入靜音模式。

洩密者ShrimpApplePro分享到 Twitter 的圖像和影片展示了一張之前未公開的 iPhone 15 Pro CAD 圖紙。在這次爆料中，可以清楚地看到音量按鈕和靜音開關的新設計。沒有兩個單獨的按鈕來增加和減少音量，而是一個電容式按鈕。還可以看到新的靜音按鈕設計，它取代了之前的靜音開關。

今年的手機將採用具有觸覺反饋的新型固態按鈕，類似於 iPhone 7 中 Home 按鍵。代表這些按鈕將不再有活動零件，並將可以辨識手指的壓力力度。這份新的 CAD 文件似乎也顯示iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 兩款初階手機不會加入新的靜音鍵設計。這些產品將保留舊的開關式設計。