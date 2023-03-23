小孩靠「奇葩一招」上課狂偷吃　投訴照片笑翻一票人：創意100分

▲小孩友奇葩一招上課偷吃，照片笑翻一票人「當年我怎沒想到」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

小孩子有時候會做出一些令人捧腹大笑的舉動，讓家長實在不知道該罵還是該笑。一位女網友就分享，她日前收到孩子的班級導師傳訊息，她的孩子把小泡芙的外盒「偽裝成濕紙巾」，然後在上課時不斷偷吃，讓她忍不住吐槽「有那麼餓嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，她日前收到孩子學校的班導傳訊通知，才知道自己的孩子把點心小泡芙的外盒改裝，挖出一個洞後「偽裝成濕紙巾」，帶到學校在課上時偷吃，好笑的是孩子還在蓋子上寫下「你餓了嗎」、「只能拿一個」等字，提醒自己要控制食慾。

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原PO看到照片後，忍不住想吐槽孩子「有那麼餓嗎」，也坦言自己笑到不行，「這個回家以後要怎麼說她（孩子）呢？」

▲網友紛紛稱讚小朋友相當有創意。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出立刻引發網友熱議，不少人笑說「YT看太多，上課偷吃東西系列影片了」、「生活智慧王」、「這創意我給滿分」、「這小孩太有才了」、「好厲害，我以前怎麼沒有想到」、「當年我怎沒想到這招」、「這個好聰明」、「她很聰明耶，我會誇獎她」、「這孩子根本是人才，創意滿分」。