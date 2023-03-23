走過60年！花蓮港慶祝成立國際商港　3至10月系列活動開跑

▲花蓮港務分公司為慶祝花蓮港開放為國際商港60週年，自3月起辦理系列慶祝活動。（圖／花蓮港務分公司提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

台灣四面環海，早期對外聯繫均賴船舶運輸，花蓮港於民國52年9月1日開放為國際商港，扮演著帶動花蓮地區經濟發展火車頭的角色，今年適逢60週年，花蓮港務分公司自3月起規劃辦理系列慶祝活動，特別邀請周邊里民、分公司退休同仁、港區相關單位、公益團體及民眾共同參與，藉由慶祝活動讓民眾更瞭解港口與地方經濟共榮的重要性。

▲系列慶祝活動自今年3月「花蓮港喜迎國際郵輪來報到」郵輪蒞港活動揭開序幕。

花蓮港開放國際商港60週年系列慶祝活動，於今年3月「花蓮港喜迎國際郵輪來報到」郵輪蒞港活動揭開序幕，接著3月邀請退休人員辦理「拜訪海上英雄」活動，4月與社區里民舉辦「綠漾滿花港」植樹活動，5月邀請港區相關單位及業者共同辦理「活力花港」路跑活動，6月邀請周邊社區里民舉辦「手護花港、清淨海岸」淨奇萊鼻海岸活動，7-8月間廣邀民眾辦理「海港領航員出巡去」、「海港領航員追鯨豚」親子夏令營活動，另與分公司同仁及家屬辦理「悠遊賞鯨趣」港務家庭日活動。本系列活動的主軸為9月2日舉辦的「花蓮好港情」公益園遊會，現場將有闖關遊戲和市集可逛，熱情邀請民眾參與好玩又有美食的園遊會；系列慶祝活動將在10月以#14碼頭「探索型郵輪」通關站啟用典禮劃下圓滿的句點，為打造花蓮港國際觀光遊憩港埠帶來新風貌。

▲港務分公司表示，構建綠色港埠與經濟活動兼顧是責無旁貸的任務。

構建綠色港埠與經濟活動二者兼顧的永續花蓮港是台灣港務公司責無旁貸的任務，港務分公司誠摯歡迎民眾踴躍參與花蓮港開放國際商港60週年系列各項慶祝活動，共同見證花蓮國際商港的發展軌跡，以及近年來多元化的發展。

