解禁第一艘！花蓮港喜迎國際郵輪　開放國際商港60週年揭序幕

▲▼國際郵輪禁令解除的第一艘國際郵輪，「諾蒂卡」號停泊花蓮港。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

睽違3年，花蓮港於今年3月10日熱烈歡迎國際郵輪禁令解除的第一艘國際郵輪「諾蒂卡」號，該輪帶來539位國際旅客，另第二艘「七海水手」號預計於3月13日帶來約700位國際旅客。

為迎接國際郵輪的復航，花蓮港於去年即進行通關站內部空間擴建，增設海浪主視覺裝飾，站內銷售在地特色商品並有品茶及原住民織布文化體驗，並邀請中華郵政進駐提供國際旅客喜愛的明信片、郵票等商品，同步設有郵筒提供明信片郵寄服務。花蓮縣政府亦安排觀光大使提供旅客旅遊諮詢及觀光計程車的岸上觀光交通，一站即可滿足國際旅客在場站購物的方便性、文化交流的豐富性及交通連結的便利性，為睽違已久的國際郵輪旅客提供優質且多元的服務。

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今年適逢花蓮港開放國際商港60週年，花蓮港務分公司也希望藉由本次國際郵輪復航，作為60週年慶祝系列活動之起手式，將花蓮港接軌國際里程碑與郵輪重啟之喜悅結合，見證花蓮港兼具觀光遊憩，帶動地方觀光產業共榮效益。

▲▼活動當天安排原住民特色舞蹈表演，讓花蓮港充滿歡樂的氣氛。

活動當天安排拖船噴水迎賓、致贈首航紀念牌及原住民特色舞蹈表演，讓花蓮港充滿歡樂的氣氛並帶來滿滿的人氣，熱鬧歡迎國際郵輪重啟後，第一艘抵達花蓮港的國際郵輪「諾蒂卡」號。

為行銷並帶動花蓮港的觀光產業，港務公司將於今年3月27日在美國羅德岱堡參加Seatrade國際郵輪論壇，積極行銷台灣特色，更提供碼頭碇泊費全免、旅客服務費折扣及航次累計優惠等行銷獎勵措施，希望能吸引國際郵輪旅客來台觀光。

目前預報今年抵達花蓮港的郵輪共9艘，全年預計帶來18,300人次的國際旅客；明年國際郵輪現已預報7艘，並陸續增加中。