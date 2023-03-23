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徐巧芯向監察院檢舉蘇巧慧！　狠酸：我不是民進黨沒把你當公主

▲▼徐巧芯、蘇巧慧。（圖／記者陳家豪、湯興漢攝）

▲徐巧芯、蘇巧慧。（圖／記者陳家豪、湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯22日爆料，民進黨立委蘇巧慧漏報財產，懷疑背後的目的並不單純，對此，蘇巧慧回應，這是先生在自己當立委之前，出資一百萬和朋友共同成立公司，之前申報沒注意到。徐巧芯23日再發文表示，已向監察院檢舉蘇巧慧違反公職人員財產申報法，狠嗆「何必違法還硬拗？我們又不是民進黨的，才不會也沒必要把你當公主對待好嗎。」

徐巧芯指出，2016年第184期廉政專刊當中，蘇巧慧的事業投資部分寫著「本欄空白」，到了201期時，又申請更正投資「韶光電影有限公司」，後面的「取得（發生）時間」則是寫著民國100年6月14日，意味著先前早已取得投資，但為何2016年就職時，沒有寫出這筆資料？她質疑，為何這筆資產「一忘就是忘了6年10個月」，究竟是忘記了，還是現在才想起來要補，若有漏報、申報不實的情況，申報義務人可能會被處20萬以上、400萬以下罰鍰。

蘇巧慧23日稍早回應，韶光電影是當導演的先生在自己當立委之前，就和親友成立的公司，先生出資的金額就是100萬，大概就是用來購買器材，「但負責人很早就不是我先生，所以之前在申報的時候可能就沒有沒注意到。」她也提到，選戰到了，政治攻防猛烈，自己特別在自我檢查一次，發現按規定股東出資達100萬也要報，所以這次就用更正的方式主動寫上去。

徐巧芯則先發制人，表示已向監察院檢舉蘇巧慧違反公職人員財產申報法。她指出，蘇巧慧於民國105年開始就任立法委員，應該依法財產申報，依據廉政專刊第201期，112年3月21日出版資料顯示蘇巧慧委員的配偶在民國100年6月14日投資韶光電影有限公司，但從108期廉政專刊（民國105年）至184期廉政專刊（民國111年）皆無相關投資申報紀錄，代表蘇巧慧委員有違反公職人員財產申報法之情形，因此她已向監察員具名檢舉，按照相關法規財產申報不實可處6萬到120萬一下罰鍰。

針對此事，徐巧芯狠嗆，「蘇巧慧好好道歉就好，何必違法還那邊硬拗說『很正常』？我們又不是民進黨的，才不會也沒必要把你當公主對待好嗎。」

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