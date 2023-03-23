賴品妤登記立委初選　拚打破「時代困境」促汐止光榮感

▲賴品妤今天上午登記參選立委初選。（圖／賴品妤國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委初選本周啟動登記作業，現任新北市汐止區立委賴品妤23日在數十位在地青年、服務團隊的陪同下，前往民進黨新北市黨部完成初選登記，誓言用年輕衝勁打破「時代困境」，並全力為汐止拼出光榮感。

賴品妤表示，感謝鄉親在3年多前一票一票帶她「頭」入國會，才能重塑家鄉新北市的新未來，尤其她的選區幅員廣大，各區人口產業結構差距大，所以每日皆努力勤跑基層、傾聽民眾需求。

賴品妤指出，她這幾年促成包含汐止居民盼望了20餘年的汐東捷運有了空前的進展，汐科車站加開出口、國道一號增設匝道、國道延伸金萬評估案、瑞平雙貢道路改善等重大交通建設。她提及，她為選區學校爭取的補助是本屆全國立委中第一高，各項地方建設亦爭取到168億的中央經費，服務案件超過6千件。

賴品妤說明，人口連年成長的汐止區，是許多年輕朋友選擇落地生根的新家鄉，然而從以前水災，到交通壅塞；大家對汐止有愛，卻也充滿無奈，因此，她立志為居民拼出屬於汐止人的光榮。

賴品妤表示，她在近期也爭取到6千元育兒協助、租屋條件及社宅租金檢討、學貸補助、海洋創生等關乎世代正義的政策，誓言用年輕的衝勁，打破「時代的困境」，這是她對台灣未來最堅定的承諾。

賴品妤說，2024年的選舉至關重要，邀請大家與她繼續向前衝，並且力挺賴清德、支持民進黨，她將繼續堅守價值、不畏任何挑戰，用盡全力直到打破這個時代的困境為止。