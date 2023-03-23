ET民調／開放兩岸民間更多交流　7成民眾表示支持

▲陸委會宣布兩岸恢復10直航點、13個包機航點。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者皮心瑀／台北報導

隨著新冠肺炎疫情舒緩，全球各國邊境解封，陸委會宣布兩岸恢復10直航點、13個包機航點。根據《ETtoday民調雲》調查，69.9%民眾支持開放更多文化、城市交流，對於陸客來台觀光，則有64.0%民眾支持。

中國大陸2月初提出優先恢復兩岸16個直航點的建議，時隔一個多月，陸委會於3月9日宣布，除了原先的5個兩岸航點外，3月10日起恢復10個兩岸定期航點，包含深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

對於是否開放更多的文化、城市交流，以促進兩岸民間的相互了解，《ETtoday民調雲》調查顯示，有69.9%民眾表示支持（非常支持30.3%、還算支持39.6%）。

▲國內重要議題民意調查。（圖／《ETtoday民調雲》製，點圖放大，下同）

另外，交通部觀光局擬定今年來台旅客目標是600萬人次，其中100萬是陸客，只要評估妥善後就會開放陸客。調查結果顯示，64.0%民眾支持政府開放陸客來台觀光（非常支持24.6%、還算支持39.4%），30.3%民眾不支持（完全不支持9.9%、不太支持20.4%）。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年3月14日至3月16日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,115份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.93%。