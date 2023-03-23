卜睿哲：兩岸軍事衝突風險並非為零　台美應做好準備

▲布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）演講。（圖／亞太堅韌研究基金會提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會（AIT）前理事、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）22日表示，他不認為近期有戰爭的可能，因為中國領導人明白，全面戰爭風險非常高，不過，兩岸軍事衝突風險並非為零，台美應為戰爭的可能作好準備，降低戰爭爆發風險。

亞太堅韌研究基金會與台灣大學法律學院昨天下午共同舉辦專題講座，邀請卜睿哲就「構築堅韌之島：困境中選擇台灣的未來」（Difficult Choices: Building Taiwan’s Resilience for an Uncertain Future）題目發表專題演講。

卜睿哲指出，國際社會對台灣的民主政治體制贊譽有加，但台灣民主治理的績效仍有改進空間，「台灣的民主進程比政府的執政表現更有看點」，要在經濟成長與社會公平之間、不同世代需求之間、内政事項與國防目標之間取得平衡，對政府來説並不容易。

在卜睿哲看來，釐清議題優先順序和協調資源分配都需要高明的政治智慧和靈活的民主決策機制，當台灣面臨日益嚴峻的外部安全威脅時，更加需要以良善和創新的治理凝聚共識，提升人民對民主制度的信心，在困境中選擇台灣堅韌的未來。

為了促進跨世代交流，卜睿哲設計一份涵蓋政府預算、公共衛生、能源安全以及徵兵制度4大政策的調查問卷，在演講現場邀請聽眾填答並即時揭曉調查結果，卜睿哲亦對現場調查結果做出簡評。當問及政府在推動經濟成長和促進社會公平兩方面的表現，40%的與會者認為政府在推動經濟成長方面做的比促進社會公平還要好；對於政府在COVID-19期間的表現，只有45%的與會者認同政府表現非常好；就稅收問題，43%的與會者認為只有大企業才應該繳更多稅款以滿足社會福利需求；高達78%的與會者表示願意為減少污染和溫室氣體的排放支付更多的電費；針對國防議題，亦有8成與會者表示台灣的兵役制度應達1年或以上。

卜睿哲的問卷亦包括對台灣民主治理前景的展望，當與會者被問到「你對台灣的未來有信心嗎？」79%回答非常有信心或一定程度上有信心；60%的與會者認為，和其他形式的政府相比，一個民主的政府更能因應台灣面臨的挑戰；65%的與會者認為，台灣政府整體而言在促進法治和社會公義方面做得很好；不過，當被問及台灣社會分裂與極化現象時，45%的與會者認為台灣社會本來就是分裂的，政黨沒有製造社會分裂，是在反映這種社會分裂。對此，卜睿哲表示，台灣政府和政黨在凝聚社會共識上還有一段長路。